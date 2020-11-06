Вкусно и просто. Канапе с сельдью и сыром

Ингредиенты
|Хлеб ржаной
|3 ломтика
|Сельдь слабосоленая, филе
|1 шт.
|Сыр творожный или плавленый
|150 г
|Соль, перец черный молотый
|по вкусу
|Укроп
|по вкусу
|Лук зеленый
|для украшения
Хлеб нарезаем небольшими кусочками (всего 12 штук), селедку также режем кусочками. Лук и укроп моем, сушим, часть нарезаем, а часть оставляем для украшения.
В миске смешиваем сыр, нарезанный укроп, перчим и солим по вкусу. На каждый ломтик хлеба кладем по чайной ложке сырной массы. Сверху — кусочек сельди. Украшаем зеленым луком и укропом. Приятного аппетита!