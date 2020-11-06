ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вкусно и просто. Канапе с сельдью и сыром

06.11.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Канапе с сельдью и сыром

Фото: russianfood.com

Ингредиенты

Хлеб ржаной 3 ломтика
Сельдь слабосоленая, филе 1 шт.
Сыр творожный или плавленый 150 г
Соль, перец черный молотый по вкусу
Укроп по вкусу
Лук зеленый для украшения

Хлеб нарезаем небольшими кусочками (всего 12 штук), селедку также режем кусочками. Лук и укроп моем, сушим, часть нарезаем, а часть оставляем для украшения.

В миске смешиваем сыр, нарезанный укроп, перчим и солим по вкусу. На каждый ломтик хлеба кладем по чайной ложке сырной массы. Сверху — кусочек сельди. Украшаем зеленым луком и укропом. Приятного аппетита!

Читайте intex-press.by
на Яндекс Новости
на Яндекс Дзен

Самое популярное

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для домашнего фуршета, для пикника или на даче можно с легкостью приготовить вкусную закуску с сельдью и сыром.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦСКА Виктора Гончаренко опустился на последнее место в группе Лиги Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика