Вкусно и просто. Канапе с сельдью и сыром

Ингредиенты

Хлеб ржаной 3 ломтика Сельдь слабосоленая, филе 1 шт. Сыр творожный или плавленый 150 г Соль, перец черный молотый по вкусу Укроп по вкусу Лук зеленый для украшения

Хлеб нарезаем небольшими кусочками (всего 12 штук), селедку также режем кусочками. Лук и укроп моем, сушим, часть нарезаем, а часть оставляем для украшения.

В миске смешиваем сыр, нарезанный укроп, перчим и солим по вкусу. На каждый ломтик хлеба кладем по чайной ложке сырной массы. Сверху — кусочек сельди. Украшаем зеленым луком и укропом. Приятного аппетита!