Вензеля и вычурные формы - антитренд. Какие диваны в моде, рассказали эксперты

Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали , какие сейчас в тренде кухни. Сегодня поговорим о диванах. О моделях, обивках, расцветках, которые пользуются популярностью сейчас, а также о тенденциях развития мебельной моды рассказали эксперты.

Сейчас о статусе и богатстве говорят не вензеля и вычурные формы

Надежда Тимохина, дизайнер интерьеров, консультант фабрики LETTO по разработке модельного ряда диванов, прежде всего поделилась тем, какие диваны будут актуальны в ближайшем будущем.

— Любая мебель сейчас стремится к компактности, легкости, модульности, регулируемости, мобильности, подстраиваемости, адаптации (например высокие ножки дивана, под которыми беспрепятственно может прогуляться робот-пылесос). Технологии шагнули вперед, и появились диваны, например, со встраиваемыми массажными системами, с беспроводной и USB-зарядкой.



Фото предоставлено компанией Letto

Тренд 2020−2021 — привычный скандинавский, но в новых обивках. Это уже не рогожки, не велюры и не бархаты, а букле — брашистые, пушистые, мягкие ткани, приятные на ощупь, которые дают ощущение объятий.



Фото предоставлено компанией Letto

— Еще один тренд — экофрендли. То есть диван из экокожи — это не значит, что не хватило денег. теперь это про уважение и заботу о природе.

Актуальные цвета — нейтральные. Например безмятежные тона серого, бежевого, белого. Также набирают популярность медовые тона, охра — теплые, природные, но не кричащие. Взамен изумрудному, который был моден пару лет назад, приходят пожухлые, оливковые, травянистые оттенки. В моде и красно-коричневые, кирпичные оттенки.

Надежда сделала акцент: сейчас в моделях диванов нет вычурных форм, пиковки, каретной стяжки, стежков. Сверхдекорированность и четкая геометрия отсутствует.

— Теперь очень популярны обтекаемые, округлые, женственные, мягкие формы типа «фасольки». Никаких острых углов. В моде и еще одно направление — софт-минимализм, когда дивану можно быть мятым, сморщенным — он зовет тебя утонуть в нем.



​ Фото дизайнера с выставки в Париже maison&objet 2020

По словам Надежды, сейчас о статусе и богатстве говорят не вензеля и вычурные формы. Непринужденная роскошь выражается в мягком минимализме, в простых формах и дорогом, качественном материале.

— В Беларуси, кстати, начинает зарождаться патриотизм и любовь к местным производителям. Если раньше часто просили сделать реплику итальянского дивана, то сейчас охотно покупают продукцию белорусских мастеров.

Надежда подытоживает: тренды, о которых она рассказала, — это то, чего пока не увидишь на прилавках наших мебельных центров.

— Все это я считала с выставок, с мониторинга европейского и глобального опыта. Я посещаю мировые выставки уже 6 лет. И помимо того, что в тренде, могу сказать еще и то, что наши мастера — большие молодцы и не хуже иностранных производителей.

Тренд к простоте и уход от восточной вычурности

Алексей Кадлубович, директор компании divanby.com, рассказал, что в последние годы белорусы созрели к мягкой мебели в однотонных обивках. Популярны мятные цвета, оттенки синего. Очень часто заказывают диваны в серых, черных, белых цветах, особенно в оттенках серого. Но неизменный исторический лидер — это бежево-коричневые оттенки и любые их производные.



Фото предоставлено divanby.com

— Раньше все обстояло иначе: популярны были вензельно-красочные орнаменты, декор «под золото». Сейчас мы наблюдаем тренд к простоте, от восточной вычурности уходим. Тем не менее если Минск отчетливо следует этому тренду, то в мелких городах восточные мотивы еще не забыли.

Что касается типов тканей, то, по словам Алексея, абсолютный лидер — велюровые ткани и их производные. Но этим тканям присущ эффект «мокрого песка», или «пальчиковый» эффект, и эта разнооттеночность с точки зрения дизайнеров придает мебели какой-то визуальный объем, фактуру, глубину. Среди тканей остаются популярными и рогожки. А вот экокожа практически ушла.

Очень здорово себя зарекомендовала модульная мебель, когда из серийно разработанных вариаций можно составить индивидуализированное изделие, которое идеально впишется в конкретную обстановку.



Фото предоставлено divanby.com

— Особенно минчане хотят вписать модную мебель на высоких опорах, чтобы под ней проезжал робот-пылесос. Да и смотрится это визуально легко, красиво.



Фото предоставлено divanby.com

Среди других трендов — как в нашей стране, так и во всем мире — Алексей называет минимализм, компактность, экологичность. Также в моде геометрия, строгие, точеные предметы мебели.

— Если раньше было модно «много дивана», то сейчас актуальны компактные модели, особенно если они обладают дополнительными функциями (например местами хранения). В особенности такие диваны хороши для небольших помещений — а у многих белорусов квартиры скромных размеров.

В моде — модульные системы, простые формы, натуральные цвета

По словам Дианы Перепелицы, арт-директора студии Dking, в этом году модными считаются мягкие диваны с простой формой, дополняемой плавными изгибами. Важную роль в выборе играет качество обивки и цвет.

— Помимо бежевых и серых цветов, стали чаще использоваться натуральные цвета: синий, изумрудный, коричневый, оранжевый, пудрово-розовый.



Фото предоставлено студией DKing

Что касается обивки, то для дивана в гостиную лучше всего подойдет материал с высоким показателем износостойкости: флок, микрофибра, искусственная замша, букле, натуральная кожа.

Также пользуются спросом мягкие модульные диваны. Они позволяют самостоятельно сформировать необходимую комплектацию. Благодаря качественному пухо-перовому наполнителю форма дивана быстро восстанавливается в исходное состояние, а отдых на нем будет максимально комфортным и расслабляющим. Поэтому, чтобы выбрать свой идеальный диван, Диана рекомендует предварительно на нем посидеть.



Фото предоставлено студией DKing

Разноцветных диванов уже нет, все уходят в однотон

Дмитрий Корзун, директор компании Divanta, объяснил: если говорить по сегментам, то в дорогом — трендов нет, покупатели хотят то, что видят на итальянской выставке. В остальных сегментах мебель четко подстраивается под стиль в интерьере, и чаще всего это скандинавский, лофт, минимализм.

— Если говорить о расцветках, то разноцветных диванов уже нет, все уходят в однотон. Заказывают что-то коричневое, под интерьер, либо в нейтральных, пастельных тонах, а увязка с интерьером идет через аксессуары — пледы и подушки.



Фото предоставлено компанией Divanta

Из тканей очень модны сейчас велюры и искусственные замши. Причем покупатели хотят моющийся, антивандальный, долговечный материал. Производители тканей среагировали на этот запрос, и сейчас почти вся обивка выпускается с такими свойствами.

— Самое интересное, что у велюра и замши раньше был «пальчиковый эффект», и люди этого боялись. Два года назад дизайнеры в Европе придумали фишку, что это не «пальчиковый эффект», а эффект «мокрого песка». Уходя из дома можно написать на диване послание любимой: «С добрым утром!». Минус обыграли в плюс, и люди перестали бояться этого эффекта.



Фото предоставлено компанией Divanta

Резюмируя, можно сказать, что из трендов сейчас — минимализм, простые прямые формы, спокойные однотонные цвета. И еще в моде высокие ноги у диванов, потому что у всех роботы-пылесосы.

— Правда, не под все интерьеры подходит мебель на высоких опорах. Бывает, нужен диван, лежащий на полу.