Массовое повышение ставок по «коротким» вкладам в рублях: сколько банки готовы платить сегодня

Источник материала: Tut.by

За месяц как минимум в восьми банках выросли ставки по вкладам в белорусских рублях на короткий срок. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как эти изменения повлияли на уровень доходности вкладов в целом и выбрал самые выгодные варианты, которые банки предлагают в ноябре.





В таблицах собраны по 5 вкладов для физических лиц с самой высокой ставкой в каждой из четырех категорий: вклады до 2 месяцев и на 3 месяца, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма первоначального взноса на вклад не должна превышать 1 тысячу рублей. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 5 ноября.

Безотзывные вклады до 2 месяцев

В течение последнего месяца произошло много изменений в пятерке лучших вкладов. Месяц назад самую высокую ставку в 22,5% предлагал БНБ-Банк , но в ноябре он снизил ставку по вкладу на 2 п.п. В итоге, лучший вариант сегодня — депозит Банка Решение под 22% годовых на 35 дней. Отметим, что в этом банке также есть депозит на 2 месяца под 20,15%.

Тем не менее, в большинстве банков зафиксирован рост процентных ставок. За месяц доходность вклада в Цептер Банке увеличилась на 4 п. п, в Банке Решение — на 2 п. п, во Франсабанке на 1,5 п.п. Условия в БТА Банке остались неизменными.

В таблице собраны пять лучших вкладов на 1−2 месяца под 20−22% годовых. В БТА Банке кроме представленного в таблице вклада есть возможность оформить вклад на 35 дней под 19,5%.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM безотзывный 20,5%- онлайн, 20% — оффлайн (фиксированная); 45 дней; от 10 BYN; да, кроме последних 31 дней; нет Банк Решение,

Онлайн-решение в белорусских рублях, Формула успеха (оффлайн) 22% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет; да Цептербанк,

Цептер Аккорд + 21% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; да, от 50 BYN; нет БТА Банк,

Я успешен 20% (фиксированная); 2 месяца; от 100 BYN; да, в течение 1-го месяца; да Франсабанк,

Верный расчет 20% (фиксированная); 45 дней; от 100 BYN; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM безотзывный 20,5%- онлайн, 20% — оффлайн (фиксированная); 45 дней; от 10 BYN; да, кроме последних 31 дней; нет Банк Решение,

Онлайн-решение в белорусских рублях, Формула успеха (оффлайн) 22% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет; да Цептербанк,

Цептер Аккорд + 21% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; да, от 50 BYN; нет БТА Банк,

Я успешен 20% (фиксированная); 2 месяца; от 100 BYN; да, в течение 1-го месяца; да Франсабанк,

Верный расчет 20% (фиксированная); 45 дней; от 100 BYN; нет; нет

Минимальный срок хранения безотзывного вклада в белорусских рублях — 30 дней. Еще месяц назад можно быть открыть вклад в Белгазпромбанке всего на 15 дней.

Самая низкая ставка на рынке — 8% годовых. Другие банковские вклады принесут от 13% до 18,8%.

Отзывные вклады до 2 месяцев

В категории отзывных вкладов отмечен самый высокий рост ставок: плюс 6,5 п. п в БТА Банке . На 0,8 п. п выросла ставка во Франсабанке .

Под максимальные 20% годовых можно открыть безотзывный вклад в Технобанке на 35 дней и в БТА Банке на 2 месяца. В других банках доходность составит от 18,8% до 19,35%.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM 19% онлайн, 18,5% оффлайн (фиксированная); 45 дней; от 10 BYN; да, кроме последнего 31 дня; нет Технобанк,

Интернет-депозит е-Соло 20% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет; да БТА Банк,

Всё&Сразу 20% (фиксированная); 2 месяца; от 10 BYN; да, в течение 1-го месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия в белорусских рублях 19,35% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет; да Франсабанк,

Результативный 18,8% (фиксированная); 45 дней; от 100 BYN; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM 19% онлайн, 18,5% оффлайн (фиксированная); 45 дней; от 10 BYN; да, кроме последнего 31 дня; нет Технобанк,

Интернет-депозит е-Соло 20% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет; да БТА Банк,

Всё&Сразу 20% (фиксированная); 2 месяца; от 10 BYN; да, в течение 1-го месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия в белорусских рублях 19,35% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет; да Франсабанк,

Результативный 18,8% (фиксированная); 45 дней; от 100 BYN; нет

На шестом месте рейтинга находится вклад от Paritetbank . Банк открывает вклад на 35 дней под 18,7%.

Другие ставки в этой категории вкладов стартуют с 5,21% годовых.

Безотзывные вклады на 3 месяца

По вкладам на 3 месяца ставки изменились в диапазоне от минус 2 п.п. до плюс 4 п.п. По пяти из семи вкладов в таблице банки увеличили ставки. Среди них Франсабанк , БТА Банк , Банк Дабрабыт , Белагропромбанк и Беларусбанк . Лучшие вклады на 3 месяца принесут 18,6−21% годовых.

Все представленные вклады можно пополнять в течение не менее одного месяца. Ограничение на сумму пополнения есть только в Беларусбанке — от 25 рублей. Вклад в этом же банке потребует самый высокий первоначальный взнос от 500 рублей. В других банках для открытия вклада необходимо внести на счет от 10 до 100 рублей.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM безотзывный 21% онлайн, 20,5% оффлайн (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да Банк Решение,

Онлайн-решение в белорусских рублях, Формула успеха (оффлайн) 20,9% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да Франсабанк,

Верный расчет 19,5% (фиксированная); 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; нет БТА Банк,

Открытие Online, Открытие 19% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, в первые 2 месяца; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 18,6% (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN (онлайн) или от 100 BYN (оффлайн); да, в течение 1-го месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 18,6% (СР+10,85); 95 дней; от 50 BYN; да, первые 60 дней; да Беларусбанк,

Весенний 2.0 18,6% онлайн и 18,5% оффлайн (фиксированная); 105 дней; от 500 BYN; да, первый месяц минимум 25 BYN; да

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM безотзывный 21% онлайн, 20,5% оффлайн (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да Банк Решение,

Онлайн-решение в белорусских рублях, Формула успеха (оффлайн) 20,9% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да Франсабанк,

Верный расчет 19,5% (фиксированная); 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; нет БТА Банк,

Открытие Online, Открытие 19% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, в первые 2 месяца; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 18,6% (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN (онлайн) или от 100 BYN (оффлайн); да, в течение 1-го месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 18,6% (СР+10,85); 95 дней; от 50 BYN; да, первые 60 дней; да Беларусбанк,

Весенний 2.0 18,6% онлайн и 18,5% оффлайн (фиксированная); 105 дней; от 500 BYN; да, первый месяц минимум 25 BYN; да

Вклады в других банках имеют доходность от 9% в год.

Отзывные вклады на 3 месяца

Максимальная доходность отзывных вкладов на 3 месяца достигла 17−19,5%. Для сравнения в прошлом месяце ставки по лучшим вкладам находились в пределах 14,5−21%. Лидер обзора, БНБ-Банк , снизил ставку на 1,5 п.п.

За октябрь на 5,4 п.п. увеличилась ставка в БТА Банке , на 4 п.п. — во Франсабанке . В МТБанке и Банке Решение доходность вкладов не изменилась.

Минимальные ставки в этом сегменте — 10% годовых.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM 19,5% онлайн, 19% оффлайн (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да Банк Решение,

Online-стратегия в белорусских рублях 19% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последнего месяца; да БТА Банк,

Всё&Сразу 19% (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN; да, в течение первых 2-х месяцев; да Франсабанк,

Результативный 18,5% (фиксированная); 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; да МТБанк,

МТБелки 17% (СКО+8,25%); 3 месяца; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM 19,5% онлайн, 19% оффлайн (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да Банк Решение,

Online-стратегия в белорусских рублях 19% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последнего месяца; да БТА Банк,

Всё&Сразу 19% (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN; да, в течение первых 2-х месяцев; да Франсабанк,

Результативный 18,5% (фиксированная); 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; да МТБанк,

МТБелки 17% (СКО+8,25%); 3 месяца; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц