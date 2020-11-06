Массовое повышение ставок по «коротким» вкладам в рублях: сколько банки готовы платить сегодня

За месяц как минимум в восьми банках выросли ставки по вкладам в белорусских рублях на короткий срок. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как эти изменения повлияли на уровень доходности вкладов в целом и выбрал самые выгодные варианты, которые банки предлагают в ноябре.
В таблицах собраны по 5 вкладов для физических лиц с самой высокой ставкой в каждой из четырех категорий: вклады до 2 месяцев и на 3 месяца, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма первоначального взноса на вклад не должна превышать 1 тысячу рублей. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 5 ноября.
Безотзывные вклады до 2 месяцев
В течение последнего месяца произошло много изменений в пятерке лучших вкладов. Месяц назад самую высокую ставку в 22,5% предлагал БНБ-Банк, но в ноябре он снизил ставку по вкладу на 2 п.п. В итоге, лучший вариант сегодня — депозит Банка Решение под 22% годовых на 35 дней. Отметим, что в этом банке также есть депозит на 2 месяца под 20,15%.
Тем не менее, в большинстве банков зафиксирован рост процентных ставок. За месяц доходность вклада в Цептер Банке увеличилась на 4 п. п, в Банке Решение — на 2 п. п, во Франсабанке на 1,5 п.п. Условия в БТА Банке остались неизменными.
В таблице собраны пять лучших вкладов на 1−2 месяца под 20−22% годовых. В БТА Банке кроме представленного в таблице вклада есть возможность оформить вклад на 35 дней под 19,5%.
Все представленные вклады можно пополнять в течение не менее одного месяца. Ограничение на сумму пополнения есть только в Беларусбанке — от 25 рублей. Вклад в этом же банке потребует самый высокий первоначальный взнос от 500 рублей. В других банках для открытия вклада необходимо внести на счет от 10 до 100 рублей.
21% онлайн, 20,5% оффлайн (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да
Банк Решение,
Онлайн-решение в белорусских рублях, Формула успеха (оффлайн)
20,9% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да
Франсабанк,
Верный расчет
19,5% (фиксированная); 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; нет
БТА Банк,
Открытие Online, Открытие
19% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, в первые 2 месяца; да
Банк Дабрабыт,
Шчодры
18,6% (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN (онлайн) или от 100 BYN (оффлайн); да, в течение 1-го месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
18,6% (СР+10,85); 95 дней; от 50 BYN; да, первые 60 дней; да
Беларусбанк,
Весенний 2.0
18,6% онлайн и 18,5% оффлайн (фиксированная); 105 дней; от 500 BYN; да, первый месяц минимум 25 BYN; да
Вклады в других банках имеют доходность от 9% в год.
Отзывные вклады на 3 месяца
Максимальная доходность отзывных вкладов на 3 месяца достигла 17−19,5%. Для сравнения в прошлом месяце ставки по лучшим вкладам находились в пределах 14,5−21%. Лидер обзора, БНБ-Банк, снизил ставку на 1,5 п.п.