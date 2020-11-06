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Лукашенко вручил государственные награды аграриям, ученым, спортсменам
06.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Строителями настоящего и будущего назвал Александр Лукашенко 40 белорусов, которым вручил сегодня государственные награды, передает телеканал «МИР 24».
Церемония прошла во Дворце независимости. На этот раз в числе приглашенных большая группа тружеников села: руководители передовых предприятий агропромышленного комплекса, механизаторы, животноводы. Многие из них удостоены ордена Почета и звания «Заслуженный работник сельского хозяйства». Президент подчеркнул, что их упорный созидательный труд – источник благополучия и семьи, и государства.
Президент также вручил награды ученым, работникам сферы обслуживания, тренерам и спортсменам. Погоны генерал-лейтенанта отныне у министра обороны Виктора Хренина, председателей КГБ и Госпогранкомитета Ивана Тертеля и Анатолия Лаппо.
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Президент Беларуси подчеркнул, что упорный созидательный труд – источник благополучия и семьи, и государства.
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