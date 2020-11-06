ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко вручил государственные награды аграриям, ученым, спортсменам

06.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Строителями настоящего и будущего назвал Александр Лукашенко 40 белорусов, которым вручил сегодня государственные награды, передает телеканал «МИР 24».

Церемония прошла во Дворце независимости. На этот раз в числе приглашенных большая группа тружеников села: руководители передовых предприятий агропромышленного комплекса, механизаторы, животноводы. Многие из них удостоены ордена Почета и звания «Заслуженный работник сельского хозяйства». Президент подчеркнул, что их упорный созидательный труд – источник благополучия и семьи, и государства.

«Только благодаря вам, вашему труду сегодня существует этот клочок земли в центре Европы, на который глаз положило множество желающих нами поуправлять. Но мы сами способны управлять собой, своей страной и создать нормальные условия не только для нас с вами, но и для своих детей и внуков. Другой земли у них не будет – помните это. Поэтому давайте сохраним нашу страну, а все наши богатства будут зависеть только от нас. Только от нас будет зависеть благополучие и процветание нашей родины», – сказал Лукашенко.

Президент также вручил награды ученым, работникам сферы обслуживания, тренерам и спортсменам. Погоны генерал-лейтенанта отныне у министра обороны Виктора Хренина, председателей КГБ и Госпогранкомитета Ивана Тертеля и Анатолия Лаппо.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси подчеркнул, что упорный созидательный труд – источник благополучия и семьи, и государства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вензеля и вычурные формы - антитренд. Какие диваны в моде, рассказали эксперты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика