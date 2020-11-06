Лукашенко вручил государственные награды аграриям, ученым, спортсменам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Строителями настоящего и будущего назвал Александр Лукашенко 40 белорусов, которым вручил сегодня государственные награды, передает телеканал «МИР 24».

Церемония прошла во Дворце независимости. На этот раз в числе приглашенных большая группа тружеников села: руководители передовых предприятий агропромышленного комплекса, механизаторы, животноводы. Многие из них удостоены ордена Почета и звания «Заслуженный работник сельского хозяйства». Президент подчеркнул, что их упорный созидательный труд – источник благополучия и семьи, и государства.

«Только благодаря вам, вашему труду сегодня существует этот клочок земли в центре Европы, на который глаз положило множество желающих нами поуправлять. Но мы сами способны управлять собой, своей страной и создать нормальные условия не только для нас с вами, но и для своих детей и внуков. Другой земли у них не будет – помните это. Поэтому давайте сохраним нашу страну, а все наши богатства будут зависеть только от нас. Только от нас будет зависеть благополучие и процветание нашей родины», – сказал Лукашенко.

Президент также вручил награды ученым, работникам сферы обслуживания, тренерам и спортсменам. Погоны генерал-лейтенанта отныне у министра обороны Виктора Хренина, председателей КГБ и Госпогранкомитета Ивана Тертеля и Анатолия Лаппо.