«Мужчина заставляет меня пройти детектор лжи, чтобы доказать, что я ему не изменяю». Отвечает психолог

Источник материала: Tut.by

Патологическая ревность, по мнению «дорогой редакции», вполне себе причина для разрыва отношений. Ведь ее верные спутники — психологическое и физическое насилие. Однако наша читательница сомневается: ей дорог этот мужчина, а также отношения, которые он смог построить с ее ребенком от первого брака. Давайте узнаем, что ей посоветует психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не из легких. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Мы с моим мужчиной вместе 4 года. Часто расставались: сначала он изменял, потом в запои уходил, затем гулял и дома не ночевал, потом руку поднимал. И вот, когда уже начало казаться, что все проблемы решены, углы сглажены, компромиссы найдены, всплывает новый сюрприз — непомерная ревность.





Я поводов не даю, ни с кем не флиртую, но работаю сутками, и его это напрягает. Докапывается до каждой мелочи, вычитывает весь телефон — кто написал, зачем. Психует из-за общения с коллегами по работе и даже из-за звонков из банка. Пропустить вызов от него — это сразу скандал. Я все время боюсь, что у меня сядет телефон — сразу понимаю, что меня ждет дома.





Любую мелочь он умудряется раздуть до того, что у меня есть любовник. Давно уговариваю пойти к психиатру, объясняю, что это ненормально. Сначала обещал, а теперь говорит, что только после того, как я пройду детектор лжи!

Меня это дико оскорбляет. А у него позиция такая: не пойдешь, значит есть что скрывать — мы расходимся. Что мне с этим делать? Мой сын от первого брака его папой зовет, у них гармоничные отношения. Терять его не хочу, но и находиться в этой нездоровой атмосфере сил больше нет.

Ответ психолога:



Янина КоновкоПсихолог «Центра успешных отношений» Психолог

— Вы перечисляете столько негативных сторон вашего мужчины: запои, загулы, измены, физическая агрессия, патологическая ревность… Каждой из них по отдельности достаточно, чтобы ставить точку в отношениях.

И, кроме того, что ребенок зовет его папой и у них гармоничные отношения, как вы пишете (но мне крайне сложно представить гармоничные отношения такого мужчины с ребенком), нет ни одной понятной причины — почему вы до сих пор в этих отношениях.

Кто этот человек для вас? Что вы к нему чувствуете? Почему вы с ним? Что он вам дает? Что у вас общего (цели, планы, интересы)? Счастливы ли вы с ним? Исходя из того, что вы описываете, этому мужчине очень нужна помощь. Для начала — врача-психиатра, а потом согласно его рекомендациям. У ваших отношений с ним все признаки треугольника Карпмана, где ваш мужчина зачастую в роли агрессора (контролер), а вы — то жертва, то спаситель.





Напомним, что это значит.

Жертва

Для жертвы жизнь — это страдание. Все к ней несправедливы, она устает и не справляется. Ей то обидно, то страшно, то стыдно. Она завидует и ревнует. Ей не хватает ни сил, ни времени, ни желания сделать что-то для улучшения своей жизни. Она инертна. Она боится жизни и ждет от нее только плохого.

Контролер-агрессор

Он тоже смотрит на жизнь как на врага и источник проблем. Он напряжен, раздражен, зол и боится. Он не может забыть прошлые проблемы и постоянно пророчит новые беды в будущем. Он контролирует и критикует ближних, чувствует невыносимый груз ответственности и очень от этого устает. Его энергия на нуле.

Спаситель

Он испытывает жалость к жертве и злость к контролеру. Он считает себя на голову выше прочих и упивается осознанием своей миссии. Но на самом деле никого не спасает, потому что никто его об этом не просил. Его нужность — иллюзия, а цель его действий и советов — самоутверждение, а не реальная помощь.

Как выйти из треугольника, если вы жертва:

Перестаньте жаловаться на жизнь. Совсем. Потратьте это время на поиски возможностей улучшить положение вещей, которые вас не устраивают.

Запомните раз и навсегда: никто вам ничего не должен. Даже если обещали, если очень хотели, если сами предлагали. Обстоятельства постоянно меняются, как и человеческие желания. Вчера хотели вам что-то дать, сегодня уже не хотят. Перестаньте ждать спасения.

Все, что вы делаете, это ваш выбор и ваша ответственность. И вы вправе сделать другой выбор, если этот вас не устраивает.

Не оправдывайтесь и не корите себя, если вам кажется, что вы не соответствуете чьим-то ожиданиям.

Как выйти из треугольника, если вы контролер:

Прекратите обвинять в своих проблемах других людей и обстоятельства.

Никто не обязан соответствовать вашим представлениям о том, что правильно и неправильно. Люди разные, ситуации разные, если вам что-то не нравится, просто не имейте с этим дело.

Решайте разногласия мирным путем, без злобы и агрессии.

Перестаньте самоутверждаться за счет тех, кто слабее вас.

Как выйти из треугольника, если вы спаситель:

Если у вас не просят помощи или совета, молчите.

Перестаньте думать, что вы лучше знаете, как надо жить, и что без ваших ценнейших рекомендаций мир рухнет.

Не давайте необдуманных обещаний.

Перестаньте ждать благодарности и похвалы. Вы же помогаете, потому что хотите помочь, а не за почести и награды, верно?

Перед тем как броситься «причинять добро», спросите себя честно: так ли необходимо и эффективно ваше вмешательство?

Прекратите самоутверждаться за счет тех, кто чуть более нескромен в своих жалобах на жизнь.