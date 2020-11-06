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«Мужчина заставляет меня пройти детектор лжи, чтобы доказать, что я ему не изменяю». Отвечает психолог
Источник материала: Tut.by
Патологическая ревность, по мнению «дорогой редакции», вполне себе причина для разрыва отношений. Ведь ее верные спутники — психологическое и физическое насилие. Однако наша читательница сомневается: ей дорог этот мужчина, а также отношения, которые он смог построить с ее ребенком от первого брака. Давайте узнаем, что ей посоветует психолог.
— Мы с моим мужчиной вместе 4 года. Часто расставались: сначала он изменял, потом в запои уходил, затем гулял и дома не ночевал, потом руку поднимал. И вот, когда уже начало казаться, что все проблемы решены, углы сглажены, компромиссы найдены, всплывает новый сюрприз — непомерная ревность.
Я поводов не даю, ни с кем не флиртую, но работаю сутками, и его это напрягает. Докапывается до каждой мелочи, вычитывает весь телефон — кто написал, зачем. Психует из-за общения с коллегами по работе и даже из-за звонков из банка. Пропустить вызов от него — это сразу скандал. Я все время боюсь, что у меня сядет телефон — сразу понимаю, что меня ждет дома.
Любую мелочь он умудряется раздуть до того, что у меня есть любовник. Давно уговариваю пойти к психиатру, объясняю, что это ненормально. Сначала обещал, а теперь говорит, что только после того, как я пройду детектор лжи!
Меня это дико оскорбляет. А у него позиция такая: не пойдешь, значит есть что скрывать — мы расходимся. Что мне с этим делать? Мой сын от первого брака его папой зовет, у них гармоничные отношения. Терять его не хочу, но и находиться в этой нездоровой атмосфере сил больше нет.
Ответ психолога:
— Вы перечисляете столько негативных сторон вашего мужчины: запои, загулы, измены, физическая агрессия, патологическая ревность… Каждой из них по отдельности достаточно, чтобы ставить точку в отношениях.
И, кроме того, что ребенок зовет его папой и у них гармоничные отношения, как вы пишете (но мне крайне сложно представить гармоничные отношения такого мужчины с ребенком), нет ни одной понятной причины — почему вы до сих пор в этих отношениях.
Кто этот человек для вас? Что вы к нему чувствуете? Почему вы с ним? Что он вам дает? Что у вас общего (цели, планы, интересы)? Счастливы ли вы с ним? Исходя из того, что вы описываете, этому мужчине очень нужна помощь. Для начала — врача-психиатра, а потом согласно его рекомендациям. У ваших отношений с ним все признаки треугольника Карпмана, где ваш мужчина зачастую в роли агрессора (контролер), а вы — то жертва, то спаситель.
Напомним, что это значит.
Жертва
Для жертвы жизнь — это страдание. Все к ней несправедливы, она устает и не справляется. Ей то обидно, то страшно, то стыдно. Она завидует и ревнует. Ей не хватает ни сил, ни времени, ни желания сделать что-то для улучшения своей жизни. Она инертна. Она боится жизни и ждет от нее только плохого.
Контролер-агрессор
Он тоже смотрит на жизнь как на врага и источник проблем. Он напряжен, раздражен, зол и боится. Он не может забыть прошлые проблемы и постоянно пророчит новые беды в будущем. Он контролирует и критикует ближних, чувствует невыносимый груз ответственности и очень от этого устает. Его энергия на нуле.
Спаситель
Он испытывает жалость к жертве и злость к контролеру. Он считает себя на голову выше прочих и упивается осознанием своей миссии. Но на самом деле никого не спасает, потому что никто его об этом не просил. Его нужность — иллюзия, а цель его действий и советов — самоутверждение, а не реальная помощь.
Как выйти из треугольника, если вы жертва:
Как выйти из треугольника, если вы контролер:
Как выйти из треугольника, если вы спаситель:
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«Мужчина заставляет меня пройти детектор лжи, чтобы доказать, что я ему не изменяю». Отвечает психолог
Патологическая ревность, по мнению «дорогой редакции», вполне себе причина для разрыва отношений. Ведь ее верные спутники - психологическое и физическое насилие....
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