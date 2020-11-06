Вот какие бытовые приборы белорусы чаще всего заказывают на AliExpress

Источник материала: Tut.by

Представители AliExpress рассказали 42.TUT.BY, какие бытовые приборы белорусы активнее всего заказывают с помощью сервиса. В их числе оказались как мелкогабаритные устройства, так и более основательные, например роботы-пылесосы. Ниже рассказываем о предпочтениях соотечественников подробнее.



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Среди самых востребованных кухонных приборов — блендеры и кухонные комбайны, пароварки и медленноварки для приготовления пищи по методу су-вид (под вакуумом), мясорубки и портативные индукционные плитки.

В топ-10 товаров вошел даже шоколадный фонтан, говорят в AliExpress. Самое популярное устройство в категории — мини-рисоварка (она же мультиварка, поскольку подходит для приготовления самых разнообразных блюд) мощностью в 120 Вт и объемом в полтора литра, которая продается от 13,6 доллара. Отмечается, что ее можно запитать даже от прикуривателя в машине.





Причем покупателей не смущает, что на клавишах системы управления — только иероглифы. Нет даже обозначений на латинице, не говоря о русском языке.

В числе популярных товаров в категории «Блендеры» — несколько компактных моделей вроде Xiaomi MIJIA Viomi. Последний стоит 22,5 доллара и оснащается встроенной батарейкой на 2000 мАч (на одной зарядке можно измельчить фрукты примерно для 15 кружек смузи). Сам прибор весит 430 граммов.



На фото Xiaomi MIJIA Viomi

Для приготовления соков дома белорусы заказывают соковыжималки наподобие Sonifer SF5515 (80−140 долларов) с ЖК-дисплеем и электронной системой управления или WantJoin ZZJ003. Впрочем, востребование всех вновь оказался прибор от Xiaomi — MIUI 7LV (107 долларов). С помощью специальной насадки с помощью прибора, например, также можно приготовить молочный коктейль.

В категории «Мясорубки» лидерство захватили версии компактных измельчителей без шнека с вращающимся двойным лезвием — WANGSHUIYAN (около 10 долларов), JUST BUY (17−39 долларов) или VOCORY (14−18 долларов). Среди более мощных моделей, с помощью которых можно приготовить любое количество фарша — Biolomix BMG02 с производительностью 1,2 кг в минуту, мощностью в 3000 Вт и ценой от 88 долларов. В комплект поставки этого аппарата входит несколько насадок для разных типов мяса.



На фото Biolomix BMG02

Среди товаров для уборки «хитом продаж», по версии сервиса, стали роботы-пылесосы от NEATSVOR (от 255 долларов), Roborock (от 425 долларов) и ILIFE (от 170 долларов). Различаются эти устройства мощностью и возможностями: например, одни подходят как для сухой, так и для влажной уборки, другие — только для сухой.

Ниже — цены других популярных в Беларуси приборов из некоторых из названных выше категорий: