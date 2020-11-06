ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Со следующей недели в Беларуси ожидается похолодание

06.11.2020 08:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В начале следующей недели на территорию Беларуси придет скандинавский антициклон и установится более прохладная погода.

Со следующей недели в Беларуси ожидается похолодание

Как рассказали агентству «Минск-Новости» в Белгидромете, температура с каждым днем будет понижаться и постепенно приблизится к привычным показателям ноября.

В понедельник, 9 ноября, будет преимущественно без осадков. Местами ожидается туман. Днем температура воздуха составит +4… +11°C.

Во вторник, 10 ноября, также будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха днем будет +3… +8°C.

В среду, 11 ноября, дожди пройдут лишь местами по стране. Ночью и утром снова туман. Температура воздуха днем +2… +8°C.

В ближайшие же выходные в Беларуси сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Днем воздух прогреется до +7… +13°C.

 

 

Фото pixabay.com

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале следующей недели на территорию Беларуси придет скандинавский антициклон и установится более прохладная погода.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот какие бытовые приборы белорусы чаще всего заказывают на AliExpress
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика