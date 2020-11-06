Силовики, пытавшие мирных белорусов, станут уголовниками международного масштаба

Доклад по Беларуси в рамках Московского механизма ОБСЕ является доказательной базой для будущих судебных процессов в любом государстве, которое поддержит этот документ, заявил член президиума Координационного совета Павел Латушко.





«С доказательствами из доклада Народное антикризисное управление направит обращения в МИДы и посольства разных государств о прекращении любого сотрудничества с режимом и начале процедур уголовного преследования виновных в насилии в отношении белорусских граждан», — написал бывший дипломат в телеграм-канале НАУ.

По его словам, доклад закрепил непризнание Александра Лукашенко главой государства и признал доказательства фальсификации выборов, подтвердил обоснованность требований граждан о проведении новых честных выборов.

«Данный подход уже сегодня поддержан госсекретарем США Майком Помпео», — отметил Латушко, имея в виду соответствующее заявление главы американской дипломатии в «Твиттере».

Как отметил Майк Помпео, подготовленный в рамках Московского механизма ОБСЕ доклад по Беларуси подробно освещает «безудержные злоупотребления, связанные со сфальсифицированными выборами 9 августа».

«Мы призываем прекратить насилие в отношении мирных протестующих. Белорусы имеют право определять свою судьбу через свободные и справедливые выборы», — подчеркнул госсекретарь США.

Латушко обратил внимание на рекомендацию ОБСЕ учредить независимый международный орган для расследования уголовных преступлений в отношении граждан Беларуси с участием экспертов-криминалистов.

«Фактически можно говорить о перспективе создания международного трибунала по преступлениям, происходящим в Беларуси», — считает политик.

Он подчеркнул, что «дается прямая рекомендация о возбуждении уголовных дел против всех сотрудников силовых структур, совершивших преступления, в европейских государствах и других юрисдикциях». О поддержке такого подхода уже заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, отметил Латушко.