В Госдуме РФ поставили диагноз Лукашенко: «Болен»

Источник материала: АФН

В Госдуме РФ заявили, что Москва недооценивает происходящие в Беларуси события, где «больной» Лукашенко направляет автомат на собственный народ.

«Мы недооцениваем, что происходит в Беларуси. Для многих непредвзятых наблюдателей очевидно, что Александр Григорьевич болен и болен болезнью под названием авторитаризм », - заявил депутат Госдумы РФ Сергей Калашников.

«Он абсолютизирует свою точку зрения, свое мнение, свое значение для страны, но оно не такое, как он думает. Когда руководитель направляет на свой народ автомат, народ, наверное, этого никогда не простит», - убежден российский депутат.

Остается добавить, что Калашников является председатель комиссии Парламентского Собрания союза Беларуси и России по экономической политике, а заодно и первым зампредом комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.