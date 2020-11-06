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США призвали Беларусь провести новые честные выборы

06.11.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

США призывают белорусское правительство провести свободные и справедливые выборы в условиях независимого наблюдения за ними.

Об этом говорится в обнародованном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает ТАСС.

"Соединенные Штаты продолжают призывать белорусские власти прекратить преследование и внять требованиям белорусского народа, касающимся свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением", - говорится в этом документе.

Заявление главы внешнеполитического ведомства США было распространено в связи с завершением подготовки отчета докладчика Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Вольфганга Бенедека о нарушениях прав человека в Беларуси по итогам президентских выборов. Этот докладчик был назначен в рамках Московского механизма ОБСЕ.

По оценке Помпео, доклад Бенедека "описывает непрекращающиеся нарушения прав человека", совершенные в очень крупных масштабах "и безнаказанно белорусскими властями" в период с середины августа по настоящее время. При этом августовские президентские выборы в Беларуси Майк Поммео оценивает как "мошеннические".

Выявленные Бенедеком нарушения прав "мирных демонстрантов, активистов оппозиции и журналистов" включают пытки и произвольные задержания, заявляет Помпео. С его точки зрения, правительство Беларуси также пошло на "ограничение свободы слова, ассоциаций и мирных собраний".

"Рекомендации, содержащиеся в этом докладе, предоставляют белорусским властям дорожную карту выхода из нынешнего кризиса", - убежден госсекретарь США. По его словам, речь идет об учреждении "наблюдательной миссии" Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, прекращении насилия и обеспечение подотчетности за имевшие место нарушения, освобождении несправедливо задержанных в Белоруссии лиц, налаживании "значимого общенационального диалога с подлинными представителями политической оппозиции и гражданского общества".

 
 
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США призывают белорусское правительство провести свободные и справедливые выборы в условиях независимого наблюдения за ними.
 
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