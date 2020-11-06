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"Хватит кормить Орду!" – Координационный совет запускает новую кампанию по выходу из провластного профсоюза
Источник материала: Партизан
Координационный совет заявил о запуске новой кампании – «Хватит кормить Орду!».
Сейчас в ФПБ состоит более 4 млн человек. Ежемесячно они отчисляют около 12 млн долларов из своей заработной платы государственным профсоюзам, которые должны защищать права трудящихся, оберегать их здоровье, служить гарантом безопасности и комфортных условий труда на предприятиях.
Но эти деньги идут на то, чтобы “кормить Орду”, оплачивать предвыборную программу Лукашенко и на другие нецелевые нужды.
“Пишите заявления на выход из государственных профсоюзов, вступайте в независимые профсоюзы. Вместе мы победим несправедливость”, – призвали члены президиума Координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.
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"Хватит кормить Орду!" – Координационный совет запускает новую кампанию по выходу из провластного профсоюза
Координационный совет заявил о запуске новой кампании – «Хватит кормить Орду!».
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