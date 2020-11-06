Громкая история в тихой деревне. Инспектор ГАИ стрелял в парня, тот лишился ноги

Источник материала: Onliner «Во время задержания правонарушители оказали активное сопротивление и попытались завладеть табельным оружием милиционера», — писала пресс-служба МВД о случае в деревне Дубровка Ушачского района. Местные жители уверяют, как минимум один из выстрелов был сделан, когда парень уже лежал. Мы не беремся утверждать, как было на самом деле: следствие еще ведется, впереди суд. Достоверно можно говорить о печальных последствиях: Артему ампутировали ногу, его считают «агрессором» за нападение на сотрудника ОВД, он, его брат и отец — под стражей. Деревенские просят: только давайте не будем приплетать политику. Однако никто из них не хочет назвать свое имя — боятся.

Официальная версия

Приведем сообщение пресс-службы МВД полностью без изменений: «На замечание ГАИ пьяные устроили потасовку. Инспектору пришлось стрелять. Происшествие случилось вечером 24 октября в деревне Дубровка Ушачского района. Трое пьяных мужчин (в возрасте 32, 33 и 57 лет) стояли на проезжей части, когда к ним подъехал патрульный наряд ГАИ. На просьбу отойти с дороги, компания ответила агрессией.

Во время задержания правонарушители оказали активное сопротивление и попытались завладеть табельным оружием милиционера. Они проигнорировали неоднократные требования прекратить потасовку, поэтому инспектору пришлось стрелять: сначала в воздух, а после — по ногам одного из нападавших.

В итоге 32-летний агрессор с ранением бедра госпитализирован, остальные задержаны и водворены в ИВС. По факту инцидента следователи проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям мужчин. Все трое ранее неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе за неповиновение сотрудникам милиции. За плечами пострадавшего — судимость за хулиганство».

Текст этого сообщения сложно сопоставить с просьбой местных «не приплетать политику». Позже в ходе беседы одна из жительниц Дубровки объяснила причину. На гостелевидении фразу «стояли на проезжей части» интерпретировали как «блокировщики дороги». Хотя блокировать там особенно и нечего — за час, пока мы исследовали место инцидента, не проехало ни одной машины.









Житель №1: «Инспекторы гоняют всех, собирают штрафы»

Дубровка — деревня небольшая: церквушка, клуб, медпункт да магазин. Всего четыре улицы с «классическими» названиями: Центральная, Набережная, Школьная и Молодежная. С молодежью здесь, как и во многих других похожих населенных пунктах, беда. Работу найти нелегко. Кто каждый день ездит по 60 км в Новополоцк, кто гоняет на вахту в Россию.





— Артем как раз вахтовик, — говорит наш первый собеседник. — Три месяца в РФ, один — дома. Но о том, что здесь творится с гаишниками, он, конечно, был в курсе. Патруль приезжает в деревню не просто так, а чтобы набрать протоколов. Вышел из дома к соседу через дорогу — штраф. Идешь по обочине (а тротуаров здесь еще поискать) без фликера — плати. И не важно, что на улице светло. Проехал до райпо (так здесь по старинке называют продовольственный магазин) на велосипеде — обязательно остановят и проверят жилет, катафоты, фонари. Автомобилистов традиционно гоняют за техосмотр. В общем, когда машина ГАИ заезжает в деревню, лучше сидеть в хате.

Будто в подтверждение его слов из-за калитки одного из домиков появляется немолодая женщина с велосипедом — одета в яркий зеленый жилет.





Стоит напомнить, что в ПДД требование на ношение велосипедистами жилета не закреплено. Пункт 149 гласит: «При движении по дороге в темное время суток на велосипеде должны быть включены: спереди — белая фара, сзади — красный фонарь». Пункт 200: «Велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал, быть оборудован зеркалом заднего вида, спереди световозвращателем белого цвета, сзади — световозвращателем (световозвращателями) красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателями оранжевого цвета». Что касается пешеходов, Правила устанавливают требование «при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток обозначить себя световозвращающим элементом» (п. 17.1).





Местный житель говорит, чаще всего штрафуют примерно на 75—80 рублей. Очевидно, речь идет о трех базовых величинах — это максимум по ч. 1 ст. 18.23 КоАП «Hарушение ПДД пешеходом и иными участниками движения». При этом зарплата, например, в медпункте Дубровки — около 400 рублей, а коммунальные платежи составляют те же 75 рублей. Собеседник подчеркивает: попасться на глаза инспектору равносильно серьезному удару по семейному бюджету. Те, у кого есть смартфоны, создали в мессенджере группу. Мониторят, где ГАИ.





Житель №2: «Артем получил две пули из-за абсолютно дурацкого недопонимания»

Слова первого собеседника можно назвать предысторией, характеризующей настроения местного населения по отношению к инспекторам. Одни боятся, другие говорят о предвзятости. Далее — версия событий того вечера, когда в Дубровке была стрельба, в монологе местного жителя:





— Все задержанные — члены одной семьи. Николай Николаевич (выступает на видео МВД), Сергей — его старший сын и Артем — младший. Нет смысла скрывать — все были поддатые. Итак, друг Сергея шел по ул. Школьной. Потом скажут, «находился на проезжей части». Даже не знаю, что на улице можно считать проезжей частью, что обочиной и где здесь тротуар. Это же не город, а деревня: дорога и дорога. Его догнала машина ГАИ — как раз напротив школы. Один из двух сотрудников узнал в пешеходе однокашника. Стали болтать на отвлеченные темы. Насколько мне известно, речи о привлечении к ответственности — в том числе за фликеры — не было.





Сергей увидел эту картину. Видимо, подумал, что друга хотят за что-нибудь оштрафовать. Подошел, чтобы разобраться, в чем обвинения, начался разговор на повышенных тонах. Тут из дома выбежал Николай Николаевич. Они живут в метрах 50 от места происшествия. Он, скорее всего, тоже думал, что парням собираются дать штраф или вообще увезти в отделение. В общем, он ни в чем не стал разбираться, а набежал на инспектора и ударил в лицо, разбил нос. Позже он признал: «Неправ я был».

Николая Николаевича и его старшего сына скрутили, положили на землю, руки за спиной. Остальные, кто там был или прибежал на крики, получили струей из баллончика в лицо. К машине стали подбегать другие жители деревни. Это заметил один из сотрудников, приказал «стоять на месте» и выстрелил в воздух два раза. Бежавшие его послушались.





Как говорит местный житель, стрельбе в воздух мог предшествовать следующий фрагмент обнародованного МВД видео. Подчеркивает: точно определить сложно, потому как запись всего конфликта с самыми важными моментами — выстрелами — не распространяли.

— Сотрудники сидели сверху на задержанных. Николаю Николаевичу надели наручники, Сергею нет. Инспектор сказал Сергею: «Лежать. Буду стрелять». Тот ответил, мол, давай, стреляй.

К этому эпизоду, по словам собеседника, относится следующий фрагмент обнародованного МВД видео. Источник говорит, на записи звучат голоса Сергея и его жены. Утверждают: именно Сергей произнес фразу: «Стреляй в меня. Дай пистолет. Стреляй в меня»:

— Позже он сказал, мол, я все понял, и согласился пройти в машину без применения наручников. Рядом находился один инспектор. Второй отвел Николая Николаевича в сторону, в туалет.





— Артем сидел на остановке на другом конце деревни, когда услышал выстрелы около своего дома. Причина ему была неизвестна. Любой человек бы занервничал. Он попросил товарища подбросить на машине. Когда приехал, Артем заметил в машине брата, сильно удивился и заявил, что хочет взглянуть, в каком тот состоянии, ведь были слышны выстрелы. Мало ли, Сергей ранен…





Артем поднял руки и пошел к задней двери машины взглянуть на брата. У передней части авто стоял инспектор, у него была возможность отойти назад. Тот сказал находиться на безопасном расстоянии. Артем в свою очередь потребовал открыть заднюю дверь или форточку. Но он не нападал на сотрудника. В следующий момент сотрудник каким-то приемом опрокинул Артема, после раздались два выстрела. Но не предупредительные, а прицельные — в ногу Артема. Один — когда парень уже лежал в траве. Все хотели подойти, взглянуть на Артема. Инспектор выстрелил еще два раза в воздух, чтобы никто не двигался.





После этого инспектор сам подошел к Артему, перевернул его, увидел кровь и сказал: «Все, теперь шутки кончились. Идите спасайте». Далее он сел в автомобиль, перегнал его таким образом, чтобы фары освещали раненого (уже стемнело) и снимал все происходящее далее на видео из салона. Первую помощь оказывали местные жители. Говорят о двух ранениях: в области внутренней стороны бедра и чуть выше колена. Кровь была ярко-алая, люди поняли, что пробита артерия. Артем был в сознании, но по его крикам было понятно, что он не чувствовал ногу. 20 минут останавливали кровотечение, перебинтовали, вкололи обезболивающее, наложили жгут из ремня. К этому моменту подъехала скорая.











Статья 29 «Закона об ОВД» наделяет сотрудника правом на применение оружия в отношении лица, в частности, совершающего нападение на сотрудника ОВД и (или) иного гражданина, когда их жизнь или здоровье подвергаются опасности; совершающего действие, непосредственно направленное на насильственное завладение находящимися у сотрудника ОВД оружием.

Житель №3: «Через связи в больницах узнали, что Артема перевели в Минск только через сутки»

Наибольшее возмущение у деревенских вызывают последующие после ранения события. Все уверены: ногу парня могли бы спасти. Но не удалось. Мы поговорили с еще одним местным жителем, приближенным к системе здравоохранения. Многие озвученные им факты невозможно проверить, так как они были собраны со слов третьих лиц: медиков и пациентов, имен которых не называют.





— В больнице Артем лежал в палате один, прикованный наручниками к кровати. Его охраняло несколько милиционеров. Внутрь пускали далеко не весь медперсонал. Не знаю, дали ли ему смочить губы. В операционную его возили ненадолго, основное время он провел именно в палате. Люди слышали, как он ночью кричал от боли.





Только на следующие после ранения сутки его увезли в Минск, в военный госпиталь. Там есть специалисты по пулевым ранениям. Из госпиталя пришли ужасные новости. Время было потеряно. Артема ввели в искусственную кому. Ему пришлось отнимать ногу.

Только в минувший вторник стало известно, что он пришел в сознание.

Позже выяснилось, что в документах дела фигурируют ЧМТ у одного сотрудника и перелом костей носа у второго, говорит источник. По поводу этих травм у жителей Дубровки — в том числе свидетелей происшествия — есть большие вопросы.

Следственный комитет: на всех мужчин семьи возбуждены уголовные дела

— В отношении 57-летнего (Николая Николаевича) и 33-летнего (Сергея) мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК РБ — «Сопротивление сотруднику ОВД при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения» (максимальное наказание — 5 лет лишения свободы). К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали Onliner в СК Витебской области. — В отношение 32-летнего мужчины (Артема) возбуждено уголовное дело по статье 364 УК РБ — «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД» (наказывается вплоть до лишения свободы на 6 лет).





В СК дополнили: «Назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские, медико-криминалистические, баллистические, биолого-генотипоскопические и компьютерно-технические. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело продолжается».



