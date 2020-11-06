«Говорили извиниться в прошении и Telegram-каналах». По словам отчисленных студентов БГМУ, им предлагают восстановиться, но с условиями (видео)

Источник материала: Onliner Это история без конца и начала. 28 октября студенты начали заявлять , что им грозит отчисление. Официально — за нарушение внутреннего распорядка, неофициально — за участие в студенческих акциях. Коснулось это и БГМУ. Чуть позже появилась информация, что из медицинского вуза был отчислен 21 человек. Затем была попытка разговора студентов и преподавателей с ректоратом и вызванный на «бунтующих» ОМОН. Но связанные с университетом странности происходить не перестали. По словам отчисленных, у них появился шанс на восстановление, но только на неочевидных условиях: ректорат просит их извиняться в прошении и перестать участвовать в акциях.

О такой ситуации Onliner рассказали три недавно отчисленных студента БГМУ. Они говорят, что до сих пор не понимают трех вещей: как учащихся могут восстановить так быстро, почему документы об отчислении не выдают на руки и зачем их пугают заведением уголовных дел.

Маша, отчислена с первого курса

О том, что Мария отчислена, она узнала в среду, 28 октября. Говорит, что ее позвали в деканат, как и других студентов, и дали ознакомиться с приказом об отчислении. В общем, история по классике.

— 28 октября в половину пятого вечера мне позвонила замдекана, попросила подойти. Сказала, что это не телефонный разговор. В итоге меня ознакомили приказом об отчислении, но фотографировать документ не разрешили. Все, что я могла, — это расписаться в том, что ознакомлена с ним. Интересно, что до сих пор никто, кроме студентов, эти документы больше не видел.

Из-за кучи вопросов в БГМУ в пятницу собралась инициативная группа. Мы решили идти в ректорат на разговор с администрацией. Хотели узнать, что слышно по поводу восстановления студентов. Когда нас пустили внутрь, администрация сказала, что мы должны написать ходатайство, в котором обещаем не устраивать политические акции на территории вуза. Что касается движухи за стенами университета, в них тоже участвовать нельзя. К тому же они добавили, что студенты должны извиниться публично и перед администрацией. И вот тогда, возможно, мы будем восстановлены через полгода.

Но затем ситуация стала развиваться интереснее. Оказалось, что двух студентов восстановили уже в понедельник.

Как это произошло? Учащимся, которых вызывали в ректорат с родителями, показывали видео со студентом БГУИРа. Если после этого они проникались увиденным, а студент соглашался, что ни в чем таком участвовать больше не будет, его восстанавливали. Была и другая ситуация: одну из девушек позвали в ректорат с родителями. На ее вопрос, где приказ, ответили, что он находится в разработке. Но как это возможно, никто не пояснил.





Яна, отчислена со второго курса

История девушки мало чем отличается от предыдущего рассказа: участвовала в акции, «нарушила внутренний распорядок», оказалась отчислена, документы на руки не выдали. Как следствие, Яна вместе с остальными студентами пришла на встречу с ректором.

— В пятницу в нашем университете собралась инициативная группа — в ее составе были студенты и преподаватели. Все вместе мы пошли в ректорат. В итоге присутствующим показали ряд видеороликов с событиями из лекционных аудиторий. Сказали, что мы срывали учебный процесс. Отчитали, что нас всех может ждать уголовная ответственность, и заявили, что университет якобы лично поручился за студентов. Мол, только поэтому на нас еще не заведены дела.

В свою очередь, преподаватели сказали, что ни о каком срыве учебы речи не идет — максимум это можно расценить как помеху учебному процессу. В итоге между нами и администрацией диалог не получился, и часть присутствующих ушли. Некоторые из нас остались, в том числе и я. Я задала один вопрос: какие есть варианты восстановления в университете? Мне ответили, что если мы будем работать в «ковидных» клиниках, извинимся и попросим, чтобы нас взяли обратно, то тогда могут рассмотреть вопрос о нашем восстановлении. К тому же нужно написать ходатайство, в котором студент будет раскаиваться: не знал, что делал, просто шел вслед за толпой, понимает злой умысел своих поступков.

Но как мы сейчас поняли, это работает не для всех. Пока восстановили только тех студентов, кто дал интервью государственным СМИ и согласился публично заявить о том, что был неправ. В том числе это касается чатов в Telegram.





Влад, отчислен с четвертого курса

Парня, как и двух студенток, отчислили за участие в студенческой акции 26 октября. Говорит, что приказ он видел только однажды. В нем было написано, что Влад отсутствовал на паре в понедельник. В общем, он рассказывает нам подробности.

— О том, что меня отчислили, я узнал 28-го числа. На четвертом курсе занятие у нас идет пять часов, и в расписании оно стоит во вторую смену. Вся студенческая движуха была утром, поэтому я успел сходить на акцию и вернуться на занятия.

В принципе, все было нормально до среды. А затем мне позвонили из деканата и пригласили написать объяснительную. Нужно было рассказать, почему я участвовал в акции. И отчислили. Дали бумажку для ознакомления, сказали, что это приказ ректора. При этом замечу, что у студента должно быть три выговора, чтобы появились основания для отчисления. У меня же за четыре года не было ни одного.

В кабинете присутствовала женщина, которая сказала, что ей меня жалко. На мой вопрос, почему же тогда она меня отчисляет, ответила: «У учащегося в первую очередь есть „кодекс студента“ и только во вторую — права человека». Замечу, что у нас на руках до сих пор нет приказов об отчислении. Похоже, я все еще числюсь студентом. Но проблема в том, что у меня забрали студенческий билет, я в списках тех, кого на вахте нельзя пропускать в университет, преподаватели ставят мне на парах «энки».

Кстати, некоторых из отчисленных студентов стали приглашать на беседу в ректорат с родителями. Среди них была и моя семья.

На встрече присутствовали ректор, проректор, деканы и куча юристов. Мне и родителям высказали много лестных слов, сказали, что весь разговор записывается на диктофон. Пояснили, что я могу написать ходатайство, в котором должен извиниться, что был не прав. Еще попросили, чтобы я раскаялся в Telegram-чатах в своих действиях и «спустил вниз» от ректората толпу студентов. Вот тогда у меня появится шанс на восстановление.





Официально

После разговора со студентами мы хотели взять комментарий у администрации вуза. К сожалению, ни ректор, ни в приемной проректора, ни в пресс-службе никто не смог поговорить с журналистом.

Ректор БГМУ Сергей Рубникович ответил корреспонденту Onliner, что он занят.

— Я на совещании, спасибо, — сказал он.

На повторный звонок через несколько часов Сергей Рубникович не ответил.

В приемной помощника ректора, в свою очередь, заявили, что не могут дать комментарий.

— В настоящий момент администрация комментариев не дает. Может быть, чуть позже, — рассказали нам и направили в пресс-службу университета.

Наша последняя попытка получить официальную информацию тоже оказалась неудачной. На вопрос, когда можно будет взять комментарий по поводу отчисленных студентов, нам ответили: «Всему свое время».

— Что это значит? — уточнили мы.

— Мы внутренние проблемы для начала решим внутри семьи, не вынося на всенародное обсуждение.

— Как тогда журналистам получить ответ?

— Я вам говорю: всему свое время, будет и ответ.

— Когда примерно его ждать?

— Ну будет, будет.

— Когда?

— Давайте на следующей неделе.

Мы надеемся, что в указанное пресс-службой время нам удастся получить у администрации БГМУ ответы на интересующие вопросы.