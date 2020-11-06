Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Эксперт о "нелюбви" Литвы к БелАЭС: в Европе все АЭС куда более возрастные

Такое мнение собеседник Sputnik высказал в связи с недавним заявлением президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что "в Вильнюсе не смирятся с представляющей угрозой, которую представляет станция", кроме того ,по словам Науседы,"Литве следует настроиться на работу над тем, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попадала не только на литовский рынок, но и на рынок ЕС".

"Как известно, электроэнергия не раскрашена по цветам. Электроэнергия, полученная на электростанции, никак не отличается от электроэнергии, произведенной на газовой или какой-то другой станции, поэтому либо тут полностью обрывать сети, но эти сети нужны для балансирования нагрузки и поддержки энергобезопасности стран Прибалтики", ― говорит Кулагин.

Если говорить о "нелюбви к белорусской АЭС", то станция построена по проекту и по технологиям, которые значительно более совершенны и безопасны, чем другие атомные станции, работающие сегодня на территории Европейского союза, отмечает Кулагин.

"Поставьте тогда вопрос о том, что Франция должна отказаться от станции, которая обеспечивает абсолютное доминирование в энергобалансе страны. Они там порядка 70% производства обеспечивают, и эта энергия используется не только в стране, но и поставляется практически во все соседние страны с Францией", ― приводит пример Кулагин.

Есть немало других стран, где работает атомная энергетика, и там действительно функционируют куда более возрастные АЭС, построенные по предыдущим проектам и с куда большими рисками, и если Литва беспокоится о безопасности, нужно ставить соответствующий вопрос перед странами ЕС, убежден эксперт.

"Когда это получается адресно в отношении одного проекта, находящегося за пределами компетенции Европейского союза, это уже не просто вмешательство во внутренние дела, а это сложно объяснить, с чего вдруг к конкретной АЭС вот такие претензии", ― рассуждает Кулагин.

По мнению эксперта, Литве пора понять, что любые рассуждения на тему остановки БелАЭС сейчас делать уже поздно. Они не делаются, когда проект уже запущен, на это потрачены многомиллиардные инвестиции, и понятно ,что этот проект будет работать.

Риторику можно вести любую, но на работу белорусской АЭС она никак не повлияет, резюмирует Кулагин.

Читайте также: