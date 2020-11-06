Ситуация на границе: более 700 фур продолжают ждать выезда в Евросоюз

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Более 700 грузовых автомобилей продолжают стоять в очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди на границе Беларуси с соседними странами сохраняются на протяжении последних семи недель. Они то увеличиваются, то уменьшаются. В четверг в пунктах пропуска на границе с Литвой и Латвией находилось более 710 грузовиков. По данным Госпогранкомитета на утро пятницы, ситуация немного улучшилась.

На границе Беларуси с Литвой самая большая очередь наблюдается в пункте пропуска "Каменный Лог", где стоят в очереди более 150 машин. Есть затруднения с выездом в ЕС также в пунктах пропуска "Привалка" и "Котловка - там находятся по 140 и 130 большегрузов соотвественно. В пункте пропуска "Бенякони" фур немного меньше - около 90.

На белорусско-латвийской границе в пятницу очереди сохраняются в обоих действующих пунктах пропуска. В "Урбанах" выезда в Латвию ожидают более 110 грузовиков, в "Грригоровщине" - более 80.

На границе Беларуси с Польшей и Украиной в данный момент очередей нет, во всех пунктах пропуска проезд свободный.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Недавно в ГПК заявили, что грузовики не "застряли" и не "стоят в заторе или пробке" на границе, а постоянно двигаются. Белорусские пункты пропуска работают и ритмично запускают автомобили для оформления, но проблемы есть на сопредельных сторонах.

Накануне в Гродненской таможне заявили, что литовской стороной систематически нарушаются договоренности о ритмичном приеме транспорта, что приводит к образованию очередей.

"Несмотря на договоренности по обеспечению стабильной работы пунктов пропуска, а также неоднократное информирование литовских контролирующих служб на границе о скоплении грузовых транспортных средств, ожидающих въезд в Литовскую Республику, прием транспорта сопредельной стороной на данном направлении неритмичен. Из-за этого возникают большие очереди", - прокомментировали в таможне.

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