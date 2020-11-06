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Лукашенко распорядился не пускать в страну «умных» белорусов

06.11.2020 09:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко заявил, что распорядился не пускать в Беларусь не только иностранцев, но и белорусов, которые уехали за границу «в это непростое время»

«Я отдал распоряжение командующему пограничным войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он заметил, что если они поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Этому, по словам Лукашенко, никто не препятствовал.

«Поэтому пусть там работают и излечиваются», — сказал он.

«А то получается так, как мне один товарищ в Гродно рассказывал. Говорит, поехал туда, а чтобы зубок (дословно говорю) подлечить, приехал в Гродно. Там, говорит, в 10−15 раз дороже», — отметил Лукашенко.

 
Теги: Гродно
 
 
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Александр Лукашенко заявил, что распорядился не пускать в Беларусь не только иностранцев, но и белорусов, которые уехали за границу «в это непростое время»
 
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