Лукашенко распорядился не пускать в страну «умных» белорусов

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко заявил, что распорядился не пускать в Беларусь не только иностранцев, но и белорусов, которые уехали за границу «в это непростое время»

«Я отдал распоряжение командующему пограничным войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он заметил, что если они поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Этому, по словам Лукашенко, никто не препятствовал.

«Поэтому пусть там работают и излечиваются», — сказал он.

«А то получается так, как мне один товарищ в Гродно рассказывал. Говорит, поехал туда, а чтобы зубок (дословно говорю) подлечить, приехал в Гродно. Там, говорит, в 10−15 раз дороже», — отметил Лукашенко.