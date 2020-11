«МанСити» превзойдет «Ливерпуль», БАТЭ победит «Шахтер», Орловский зажжет в UFC. Наши прогнозы

«Ливерпулю» из-за повреждений игроков обороны пришлось собрать новую пару центральных защитников, но даже в таком виде «красные» были очень убедительны в матче против «Аталанты» в Лиге чемпионов (5:0). Итальянцы пытались реализовать персональную опеку, но не поспевали за соперниками — отсюда такие разрывы в линиях, чем мерсисайдцы пользовались.

Недостатки класса игроков обороны «Ливерпуль» компенсирует мастерством футболистов группы атаки, играя по бразильскому принципу «попробуем забить больше, чем пропустим», и вратаря Алиссона, который тащит. Свежести действиям команды добавляет новичок Диогу Жота, пришедший из «Вулверхэмптона». Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп объясняет быструю адаптацию Жоты в новом коллективе тем, что в «Вулверхэмптоне» от него требовалось то же, что хотят видеть в «Ливерпуле», а значит, его приобретение — точечное усиление и стопроцентное попадание. Похоже на историю Вирджила ван Дейка, который до переезда в команду Клоппа играл в «Саутгемптоне», а после перехода стал едва ли не лучшим футболистом мира.

Я впечатлен селекцией команды Юргена Клоппа. Каждый новый игрок приходит к нему под задачу и становится лучше в процессе. То же мы видели и в дортмундской «Боруссии» с той лишь разницей, что не было возможности оценить работу Клоппа вдолгую из-за постоянных продаж звезд. Тогда как «Ливерпуль» — топ-клуб с амбициями быть лучшим в Европе и мире.

Мо Салах? Он в порядке. Да, теперь забивает не так часто, как два сезона назад, когда его сравнивали с Лео Месси. Все дело в том, что соперники плотно опекают Мохамеда. В «Ливерпуле» научились этим пользоваться. Салах оттягивает на себя внимание и действует как плеймейкер, предоставляя время и пространство партнерам. Вот так он и сам вырос как футболист, и команде дает больше опций в атаке.

