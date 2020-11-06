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«МанСити» превзойдет «Ливерпуль», БАТЭ победит «Шахтер», Орловский зажжет в UFC. Наши прогнозы
Источник материала: Tut.by
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Чалый: «Манчестер Сити» победит, воспользовавшись проблемами «Ливерпуля» в центре обороны
Кто: Сергей Чалый, экономист.
Предыдущие пять ставок:
В этот раз ставит на матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль», который пройдет 8 ноября.
— «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» хоть и являются довольно успешными английскими командами, продолжают менять свою игру, — уверен Сергей. — Изменения продиктованы тем, что соперники хорошо их изучили, а также травмами ведущих футболистов этих команд.
Так, в «Сити» ждут возвращения в состав своего главного бомбардира. Речь о Серхио Агуэро. Еще здесь рассчитывают, что в скором времени другой форвард, Габриэль Жезус, будет готов проводить полные матчи. Лидером же команды Хосепа Гвардиолы остается Кевин де Брюйне.
В недавнем матче против «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов де Брюйне держали на поле до тех пор, пока «горожане» не повели со счетом 2:0. Кевин имеет огромное влияние на игру «Сити», но его эффективность падает в моменты, когда напарники выдыхаются. Тогда бельгиец старается сделать все сам. Он не сдается, тратит много сил. Оттого, думаю, его берегут в концовках встреч.
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«Ливерпулю» из-за повреждений игроков обороны пришлось собрать новую пару центральных защитников, но даже в таком виде «красные» были очень убедительны в матче против «Аталанты» в Лиге чемпионов (5:0). Итальянцы пытались реализовать персональную опеку, но не поспевали за соперниками — отсюда такие разрывы в линиях, чем мерсисайдцы пользовались.
Недостатки класса игроков обороны «Ливерпуль» компенсирует мастерством футболистов группы атаки, играя по бразильскому принципу «попробуем забить больше, чем пропустим», и вратаря Алиссона, который тащит. Свежести действиям команды добавляет новичок Диогу Жота, пришедший из «Вулверхэмптона». Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп объясняет быструю адаптацию Жоты в новом коллективе тем, что в «Вулверхэмптоне» от него требовалось то же, что хотят видеть в «Ливерпуле», а значит, его приобретение — точечное усиление и стопроцентное попадание. Похоже на историю Вирджила ван Дейка, который до переезда в команду Клоппа играл в «Саутгемптоне», а после перехода стал едва ли не лучшим футболистом мира.
Я впечатлен селекцией команды Юргена Клоппа. Каждый новый игрок приходит к нему под задачу и становится лучше в процессе. То же мы видели и в дортмундской «Боруссии» с той лишь разницей, что не было возможности оценить работу Клоппа вдолгую из-за постоянных продаж звезд. Тогда как «Ливерпуль» — топ-клуб с амбициями быть лучшим в Европе и мире.
Мо Салах? Он в порядке. Да, теперь забивает не так часто, как два сезона назад, когда его сравнивали с Лео Месси. Все дело в том, что соперники плотно опекают Мохамеда. В «Ливерпуле» научились этим пользоваться. Салах оттягивает на себя внимание и действует как плеймейкер, предоставляя время и пространство партнерам. Вот так он и сам вырос как футболист, и команде дает больше опций в атаке.
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