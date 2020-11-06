«МанСити» превзойдет «Ливерпуль», БАТЭ победит «Шахтер», Орловский зажжет в UFC. Наши прогнозы

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый верит в успех «Манчестер Сити» в матче против чемпиона Англии. Спортивный журналист Владислав Татур объясняет, почему БАТЭ одолеет солигорский «Шахтер» в борьбе за чемпионство в Беларуси, а профессиональный боец MMA Вадим Куцый рассчитывает увидеть вторую за год победу Андрея Орловского в UFC.

Чалый: «Манчестер Сити» победит, воспользовавшись проблемами «Ливерпуля» в центре обороны

Кто: Сергей Чалый, экономист.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Предыдущие пять ставок: прошла , прошла , не прошла , не прошла , не прошла .

В этот раз ставит на матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль», который пройдет 8 ноября.

— «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» хоть и являются довольно успешными английскими командами, продолжают менять свою игру, — уверен Сергей. — Изменения продиктованы тем, что соперники хорошо их изучили, а также травмами ведущих футболистов этих команд.

Так, в «Сити» ждут возвращения в состав своего главного бомбардира. Речь о Серхио Агуэро. Еще здесь рассчитывают, что в скором времени другой форвард, Габриэль Жезус, будет готов проводить полные матчи. Лидером же команды Хосепа Гвардиолы остается Кевин де Брюйне.

В недавнем матче против «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов де Брюйне держали на поле до тех пор, пока «горожане» не повели со счетом 2:0. Кевин имеет огромное влияние на игру «Сити», но его эффективность падает в моменты, когда напарники выдыхаются. Тогда бельгиец старается сделать все сам. Он не сдается, тратит много сил. Оттого, думаю, его берегут в концовках встреч.