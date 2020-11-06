Кого из белорусских ведущих вы хотите видеть на экране?

Источник материала: Tut.by

Как вы уже знаете, на белорусской сцене и телеэкранах в последние месяцы происходят очень странные дела. Одни люди с них стремительно исчезают, другие не менее стремительно там появляются. Мы постарались вспомнить всех ведущих, чьи фамилии появлялись в медиапространстве, сосредоточившись на сегменте развлекательных программ, — и предлагаем вам проголосовать за того, чье лицо вы хотите видеть на экране. Уважаемые друзья, напоминаем, что это голосование — чистый фан, за победу в нем не положена «Телевершина» и авторский телепроект, поэтому давайте будем честными.