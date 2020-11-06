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Этой осенью на рынке ТС появится Subaru Forester в исполнении Sport

06.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Subaru провела в России презентацию кроссовера Forester Sport, который, впрочем, отличается лишь декором и улучшенным оснащением.


Из главных особенностей внешности «спортивной» комплектации Forester — зачерненная решетка радиатора, оранжевые акценты на бамперах, порогах и рейлингах, а также 18-дюймовые колесные диски черного цвета. Интерьер Forester Sport также приукрашен оранжевыми вставками, а сиденья получили обивку водоотталкивающей тканью.


Фирменный комплекс электронных ассистентов EyeSight у такого Forester дополнен системой слежения за усталостью водителя. С помощью камеры в салоне и программы распознавания образов она фиксирует отвлечение внимания водителя от дороги и в случае сонливого состояния или невнимательного поведения подает предупреждающие сигналы.


И если в Японии Forester Sport достались наддувной «оппозитник» 1.8 (177 л. с.) и перенастроенная подвеска с иными пружинами и амортизаторами, то на рынке ТС решили обойтись без изменений по части шасси и техники. Поэтому под капотом остался прежний 2,5-литровый атмосферный бензиновый мотор (185 л. с.) в паре с вариатором.



В России Forester Sport оценили в 2 999 900 рублей (около 38 200 долларов по текущему курсу). У дилеров такой кроссовер появится 25 ноября.

 
 
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Компания Subaru провела в России презентацию кроссовера Forester Sport, который, впрочем, отличается лишь декором и улучшенным оснащением.
 
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