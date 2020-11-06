Как довести девушку до оргазма? Почитайте эти книги и узнаете

Источник материала: Tut.by

Как довести девушку до оргазма — вопрос, который волнует многих мужчин. Особенно молодых, у которых было не так много опыта в интимных отношениях. LADY собрала пять книг о женской сексуальности, которые, возможно, помогут вам найти ключ к ее удовольствию. Читать можно и девушкам: уверены, вы о себе многого не знаете.

«Точка наслаждения: ключ к женскому оргазму», Лори Минц





Сразу оговоримся: ничего переворачивающего сознание Минц не написала. Автор просто в очередной раз обратила внимание, что мужчинам и женщинам нужны разные физические действия, чтобы достичь оргазма. Если первым в этом помогают фрикции, из которых, по сути, и состоит классический половой акт, то женщине нужно стимулировать конкретно головку клитора, что в классическом половом акте практически невозможно.

Минц предлагает наконец озвучить это, понять и принять к действию обоим участникам секса. И уж тем более бросить попытки найти или воспитать (о ужас!) некую идеальную женщину, чей клитор стимулируется волшебным образом через вагину. Зачем мучиться и пытаться, если можно сделать это быстро и просто? Но это не все, что есть в книге: вы точно зададитесь интересными вопросами о сексе, а также переосмыслите все слухи о существовании точки «джи».

«Как хочет женщина. Практика», Эмили Нагоски





Книга 2020 года, а значит, каких-то устаревших стереотипов вы здесь не найдете. «Практика» в названии не случайна: издание наполнено различными упражнениями, Нагоски даже предлагает вести своеобразную тетрадь, где советует помечать свои ощущения, а затем анализировать их. А вы думали, будет просто?

Автор — кстати, она эксперт по половому воспитанию — отмечает, что хоть упражнения для женщин, мужчины также могут ими воспользоваться для изучения своей сексуальности. Тоже сработает. Кроме этого, у Нагоски есть книга «Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса» — это, можно сказать, первая часть. Рекомендуем почитать ее тоже.

«Вагина. Новая история женской сексуальности», Наоми Вульф

Вульф в первую очередь известна как автор «Мифа о красоте», но если вас интересуют женские оргазмы, определенно стоит читать ее другую книгу — вот эту. Внутри — много отсылок к разным культурам и периодам истории, а также анализа, что значила вагина в те времена. Не спешите вешать ярлык «нудятина»: эта информация тоже ключ к понимаю своей женщины. Почему она сейчас воспринимает себя и нас так, а не иначе? Возможно, ответ найдется.

Книга еще раз вас убедит, что все женщины уникальны. Это правда важно осознать: почему-то в момент, когда мужчины пытаются на одной партнерше применить техники, которые «нравились другой», понимание уходит. Вам расскажут, почему женщинам так важны слова и как оральные контрацептивы влияют на ваш с ней секс (и вообще на его наличие). В общем, монументальная вещь для ознакомления с женской природой.

«Секс. От нейробиологии либидо до виртуального порно», Дарья Варламова и Елена Фоер





Это скорее целая энциклопедия, которая мало поможет в конкретных инструкциях а-ля «в каком направлении двигать пальцами», зато значительно расширит ваши представления о том, что такое секс в принципе. Иногда и такие открытия имеют значительное влияние на нашу жизнь: когда понимаешь, что это не просто движения «туда-сюда», а целая наука, то все становится куда интереснее. Может сложнее, но ведь в этом и прелесть.

Главное достоинство книги — в дотошности авторов. Они сделали так, что текст вообще не воспринимается развратным, но при этом рассказывает о вещах, близких к практике. Например, почему эрогенные зоны могут быть «блуждающими» и как работает наш природный механизм влечения друг к другу. Как это связано с оргазмом? Если вы спрашиваете, понятно, почему у вас не получается к нему прийти.

Viva la vagina, Нина Брокманн, Эллен Стёкен Даль





Хоть книга выпущена в 2018 году, есть ощущение, что она с нами вечность и все ее уже читали. Но не можем не включить ее в подборку, так как это действительно очень хорошая книга об устройстве женского организма и его особенностях. Да-да, заодно узнаете много нового о менструации и том самом страшном ПМС. Если понять, что к чему, то все становится не так страшно. И не бойтесь признаться себе, что вы чего-то не знаете: мужчинам и правда многое просто не рассказывают.

Несмотря на то, что в книге описывается многое, касающееся конкретно женского здоровья, часть про удовольствие (то есть оргазмы) тоже есть. Особенно рекомендуем книгу юным парням и девушкам. Зачем набивать шишки на практике, если неловких ошибок можно избежав, прочитав книгу? Тем более что она совсем не занудная — даже забавная, местами можно и посмеяться.