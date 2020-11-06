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Скончался бывший солист Uriah Heep Кен Хенсли

06.11.2020 09:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 4 ноября скончался бывший солист рок-группы Uriah Heep, клавишник, гитарист и композитор Кен Хенсли. Ему было 75 лет. О кончине музыканта сообщил его брат Тревор Хенсли.

Скончался бывший солист Uriah Heep Кен Хенсли

«С тяжелым сердцем сообщаю, что мой брат Кен Хенсли мирно скончался вечером в среду. Его прекрасная жена Моника была рядом с ним и утешала Кена в последние несколько минут жизни», — написал он.

Тревор Хенсли попросил поклонников не спрашивать о месте похорон, поскольку тело музыканта будет кремировано на частной церемонии в Испании.

Кеннет Хенсли родился в 1945 году в Лондоне, с середины 1960-х играл в группе The Gods, которую основал вместе с будущим гитаристом The Rolling Stones Миком Тейлором, а в 1969 году стал клавишником и вокалистом группы Spice, которую в скором времени переименовали в Uriah Heep.

Хенсли был автором или соавтором большинства песен Uriah Heep до его ухода из группы в 1980 году, за это время группа выпустила 13 студийных альбомов. Десять лет Хенсли фактически являлся лидером группы: на его счету такие хиты, как July Morning, Lady In Black, Look At Yourself, Easy Livin, Rain, Circle Of Hands, Sweet Freedom, Wonderworld.

Покинув Uriah Heep весной 1980-го, Хенсли занялся сольной карьерой.

В 2013 и 2014 годах Кен Хенсли приезжал с сольными концертами в Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 4 ноября скончался бывший солист рок-группы Uriah Heep, клавишник, гитарист и композитор Кен Хенсли. Ему было 75 лет. О кончине музыканта сообщил его брат Тревор...
 
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