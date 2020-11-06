ЗВР Беларуси в октябре выросли на $164,2 млн. благодаря кредиту ЕФСР

Источник материала: АФН

Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2020 года, составили $7 485,6 млн. сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

За октябрь 2020 года золотовалютные резервы выросли на $164,2 млн. или на 2,2% после снижения в сентябре на $136,4 млн.

«Увеличению уровня золотовалютных резервов в октябре способствовало привлечение правительством внешнего займа, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, - говорится в комментарии Нацбанка.

В октябре Беларусь получила экстренный кредит ЕФСР на сумму $500 млн., из которых более $330 млн. были сразу перечислены Газпрому в счет погашения задолженности за поставленный газ.

«В октябре 2020 года правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $222 млн.», - также сказано в сообщении.