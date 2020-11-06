|
ЗВР Беларуси в октябре выросли на $164,2 млн. благодаря кредиту ЕФСР
Источник материала: АФН
Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2020 года, составили $7 485,6 млн. сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.
За октябрь 2020 года золотовалютные резервы выросли на $164,2 млн. или на 2,2% после снижения в сентябре на $136,4 млн.
«Увеличению уровня золотовалютных резервов в октябре способствовало привлечение правительством внешнего займа, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, - говорится в комментарии Нацбанка.
В октябре Беларусь получила экстренный кредит ЕФСР на сумму $500 млн., из которых более $330 млн. были сразу перечислены Газпрому в счет погашения задолженности за поставленный газ.
«В октябре 2020 года правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $222 млн.», - также сказано в сообщении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2020 года, составили $7 485,6 млн. сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)