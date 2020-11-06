Мингорисполком проиндексировал чеки «Жилье»

Источник материала: АФН

Власти Минска проиндексировали именные приватизационные чеки "Жилье", следует из решения Мингорисполкома №3500 от 30 октября 2020 года.

Индекс роста стоимости строительства жилья, применяемый для индексации чеков "Жилье", повышен с 19,815 до 25,008.

Индекс роста стоимости чеков "Жилье" рассчитывается на основании статистики о средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с господдержкой, по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.