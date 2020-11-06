ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мингорисполком проиндексировал чеки «Жилье»

06.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Власти Минска проиндексировали именные приватизационные чеки "Жилье", следует из решения Мингорисполкома №3500 от 30 октября 2020 года.

Индекс роста стоимости строительства жилья, применяемый для индексации чеков "Жилье", повышен с 19,815 до 25,008.

Индекс роста стоимости чеков "Жилье" рассчитывается на основании статистики о средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с господдержкой, по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Минска проиндексировали именные приватизационные чеки "Жилье", следует из решения Мингорисполкома №3500 от 30 октября 2020 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко распорядился не пускать в страну «умных» белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика