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Латушко: Доклад ОБСЕ в перспективе означает Международный трибунал по преступлениям в Беларуси

06.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Представленный 5 ноября 2020 года доклад Московского механизма ОБСЕ закрепил непризнание Лукашенко главой государства, признал доказательства того, что выборы были сфальсифицированы, а также подтвердил обоснованность требований граждан о проведении новых честных выборов.

Значение доклада ОБСЕ растолковал начальник Народного антикризисного управления Павел Латушко:

- В ОБСЕ рекомендовали учредить независимый международный орган для расследования уголовных преступлений в отношении граждан Беларуси с участием экспертов-криминалистов. Фактически, можно говорить о перспективе создания международного трибунала по преступлениям, происходящим в Беларуси.

- Дается прямая рекомендация о возбуждении уголовных дел против всех сотрудников силовых структур, совершивших преступления, в европейских государствах и других юрисдикциях.

- Отчет Московского механизма ОБСЕ является доказательной базой для будущих судебных процессов в любом государстве, которое поддержит доклад.

Доклад подтверждает обоснованность требований белорусских граждан: провести новые честные выборы; прекратить насилие со стороны силовиков; освободить всех политзаключенных; наказать виновных в избиениях, убийствах и насилии над мирными гражданами.

«С доказательствами из доклада Народное Антикризисное Управление направит обращения в МИДы и посольства разных государств о прекращении любого сотрудничества с режимом и начале процедур уголовного преследования виновных в насилии в отношении беларусских граждан», - заявил Латушко.

 
 
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Представленный 5 ноября 2020 года доклад Московского механизма ОБСЕ закрепил непризнание Лукашенко главой государства, признал доказательства того, что выборы были...
 
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