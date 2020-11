Канада призывает власти Беларуси прислушаться к выводам доклада ОБСЕ

Источник материала: АФН

Правительство Канады призывает белорусские власти прислушаться к выводам докладчика Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Вольфганга Бенедека, назначенного в рамках Московского механизма.

Об этом в четверг заявил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.

"Сегодня ОБСЕ опубликовала выводы из доклада Московского механизма по Беларуси, которые не оставляют никаких сомнений в совершенных нарушениях прав человека. Канада призывает правительство Беларуси прислушаться к рекомендациям отчета", - написал месье Шампань в twitter.

«Мы продолжим поддержку белорусского народа», - заверил он, добавив в твит ссылку на аккаунт Светланы Тихановской.

Ранее Канада уже заявляла, что не признает итогов выборов в Беларуси.

