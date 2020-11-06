ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Канада призывает власти Беларуси прислушаться к выводам доклада ОБСЕ

06.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Правительство Канады призывает белорусские власти прислушаться к выводам докладчика Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Вольфганга Бенедека, назначенного в рамках Московского механизма.

Об этом в четверг заявил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.

"Сегодня ОБСЕ опубликовала выводы из доклада Московского механизма по Беларуси, которые не оставляют никаких сомнений в совершенных нарушениях прав человека. Канада призывает правительство Беларуси прислушаться к рекомендациям отчета", - написал месье Шампань в twitter.

«Мы продолжим поддержку белорусского народа», - заверил он, добавив в твит ссылку на аккаунт Светланы Тихановской.

Ранее Канада уже заявляла, что не признает итогов выборов в Беларуси.

Today, @OSCE released #MoscowMechanism report findings on #Belarus, which casts no doubt on the #HumanRights violations committed.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Канады призывает белорусские власти прислушаться к выводам докладчика Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Вольфганга...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как довести девушку до оргазма? Почитайте эти книги и узнаете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика