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Стала известна стоимость электроэнергии БелАЭС с учетом кредита. Зашкаливает!

06.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Недавно заместитель министра энергетики Михаил Михадюк в интервью рассказал, что себестоимость производства электроэнергии на АЭС будет примерно 3,5 цента за киловатт-час.





С этой оценкой согласен Научно-исследовательский институт «БЕЛТЭИ», однако его специалисты добавляют, что нужно учитывать и кредитную нагрузку, равную еще 5 центам за киловатт-час. То есть полная себестоимость электроэнергии с БелАЭС может составить 8,5 цента за киловатт-час.

Для сравнения: сейчас средняя себестоимость выработки одного киловатт-часа по энергосистеме составляет приблизительно 4,2 цента.

По оценкам ОО «Экодом», себестоимость производимого на БелАЭС электричества может составить около 10 центов за киловатт-час. А себестоимость электроэнергии в целом по энергосистеме после запуска двух реакторов вырастет до 7,26 цента за киловатт-час.

Эти оценки говорят о том, что вряд ли Беларусь сможет продавать электроэнергию на экспорт по себестоимости. Например, в июле 2020 года наша страна продавала электроэнергию Украине по средневзвешенной цене 948 гривен за мегаватт-час, то есть по $33,4 за мегаватт-час, или по 3,34 цента за киловатт-час. В 2019 году Беларусь сама импортировала электроэнергию по 4,5 цента за киловатт-час.

Цены на электроэнергию в Европе представлены в таблице.



Анализ этих значений позволяет предполагать, что белорусским энергетикам придется обращаться к правительству с просьбой разрешить продажу электроэнергии ниже себестоимости, поскольку на соседних рынках уровень цен вдвое ниже. Убытки придется списывать на бюджет.
 
 
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Недавно заместитель министра энергетики Михаил Михадюк в интервью рассказал, что себестоимость производства электроэнергии на АЭС будет примерно 3,5 цента за...
 
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