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"Я стал свидетелем преступления". Курсант Академии милиции заявил о фальсификации выборов

06.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курсант 4 курса факультета милиции Академии МВД Владислав Ботян покинул ряды сотрудников органов внутренних дел. В видеообращении он объяснил, что не хочет становиться оружием в руках нелегитимной власти.

"Я стал свидетелем преступления". Курсант Академии милиции заявил о фальсификации выборов
"Я до конца надеялся, что прекратится насилие со стороны определенных подразделений и сотрудников в отношении мирных протестующих. Прошло два месяца, но ситуация не меняется. Нас, курсантов, тоже готовят для подавления протестов. Я не намерен выполнять неаконные приказы".

Он обратился к курсантам Академии и призвал бросить учебу и «стать на сторону народа».

Также Владислав Ботян рассказал о том, как стал свидетелем вброса бюллетеней во время досрочного голосования.

"В период предвыборной кампании я сам стал свидетелем открытой фальсификации гллосов. Это произошло утром, когда избирательные участки еще были закрыты. Я находился в тот момент на службе и охранял помещение для досрочного голосования. 

Пришел председатель комиссии, закрылся в маленькой комнате, где находился сейф с бюллетенями, и начал забрасывать в урну бюллетени. Я хотел сообщить об этом начальнику, но мои одногруппники сказали, что сами столкнулись с таким. 

Одного из сотрудников, который доложил об этом начальнику, вызывали в идеологический отдел и вели с ним "воспитательную" беседу на тему того, что его это не касается. 

Открыто признаюсь, что в тот момент я побоялся об этом говорить кому-нибудь. Я стал свидетелем преступления", цитирует Ботяна радио Свабода
 
 
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Курсант 4 курса факультета милиции Академии МВД Владислав Ботян покинул ряды сотрудников органов внутренних дел. В видеообращении он объяснил, что не хочет...
 
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