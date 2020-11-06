"Я стал свидетелем преступления". Курсант Академии милиции заявил о фальсификации выборов

"Я до конца надеялся, что прекратится насилие со стороны определенных подразделений и сотрудников в отношении мирных протестующих. Прошло два месяца, но ситуация не меняется. Нас, курсантов, тоже готовят для подавления протестов. Я не намерен выполнять неаконные приказы".





Он обратился к курсантам Академии и призвал бросить учебу и «стать на сторону народа».





Также Владислав Ботян рассказал о том, как стал свидетелем вброса бюллетеней во время досрочного голосования.





"В период предвыборной кампании я сам стал свидетелем открытой фальсификации гллосов. Это произошло утром, когда избирательные участки еще были закрыты. Я находился в тот момент на службе и охранял помещение для досрочного голосования.





Пришел председатель комиссии, закрылся в маленькой комнате, где находился сейф с бюллетенями, и начал забрасывать в урну бюллетени. Я хотел сообщить об этом начальнику, но мои одногруппники сказали, что сами столкнулись с таким.





Одного из сотрудников, который доложил об этом начальнику, вызывали в идеологический отдел и вели с ним "воспитательную" беседу на тему того, что его это не касается.





Свабода Открыто признаюсь, что в тот момент я побоялся об этом говорить кому-нибудь. Я стал свидетелем преступления", цитирует Ботяна радио







