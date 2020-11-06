Полномочия Лукашенко закончились – что теперь?

О том, что с этого дня в европейских структурах перестанут считать Лукашенко президентом, еще в сентябре предупреждал литовский евродепутат Петрас Ауштрявичюс, передает EuraAsia daily:





«Как только 5 ноября истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, Европарламент больше не будет признавать его президентом страны».





Обычно полномочия предыдущего президента заканчиваются в момент, когда принимает присягу новый. Нынешнюю инаугурацию Лукашенко вряд ли можно считать настоящей, потому что она состоялась 23 сентября практически тайно.





По закону («О Президенте Республики Беларусь»), дату инаугурации должны объявить заранее, а саму церемонию показывать в эфире государственного телевидения.





Эти условия не были выполнены, а гости, присутствовавшие на церемонии, до ее начала даже не знали, куда их привезли.





Belsat.eu политолог Павел Усов. Именно поэтому, по его мнению, и 5 ноября не более чем дата в календаре. По причине того, что ни законы, ни Конституция в Беларуси не работают, а политика опирается исключительно на репрессиях и терроре, ритуальные действия вроде инаугурации не имеют никакого значения, отметил в комментарииполитолог. Именно поэтому, по его мнению, и 5 ноября не более чем дата в календаре.





«Ключевое значение имели выборы, день 9 августа и то, что после них Лукашенко удерживает свою власть не на воле народа, не на Конституции, а на репрессиях. В общем режим является нелегитимным с 1996 года, только об этом мало кто знает, чаще поднимаются проблемы действительности, а не прошлого.





Сегодня не какие-то там ритуалы имеют значение, а согласие народа, чтобы тот или иной политик им руководил. Лукашенко не является избранным лидером, выборы были сфальсифицированы, а власть держится за счет террора», – отметил экперт.





Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба еще в сентябре заявлял, что украинская сторона будет называть Александра Лукашенко по имени и фамилии, без названия должности, писал РБК.





«Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, «инаугурация» Лукашенко не означает признание его легитимным лидером».





Подумать о том, как сейчас относиться к Лукашенко, призвала на экономическом форуме в Польше экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. В интервью телевидению «Настоящее время» она заявила, что фактически полномочия бывшего руководителя закончились уже в момент тайной инаугурации, но можно сказать, что 5 ноября исчезнет последний «элемент легитимности».





Иностранным партнерам сейчас важно не ослаблять давление на официальный Минск , чтобы освободить политзаключенных, провести новые выборы и расширить санкции.





«Расширение санкций на максимально большое количество представителей репрессивных органов, чиновников, судей, идеологов. То есть на всех тех, на кого опирается режим.Также необходимо разговаривать об экономических ограничениях либо точечных санкциях на предприятиях, которые принадлежат «кошелькам» Лукашенко и его близкому кругу. Плюс, конечно же, максимальная солидарность белорусскому народу», – заявила Тихановская.





О важности давления на официальный Минск высказывался 4 ноября член Президиума Координационного совета Павел Латушко. Он обещал использовать «все возможные законные международные и внутренние способы мирного давления».

Отставка Лукашенко – единственный способ разрешения кризиса в Беларуси.

Павел Латушко рассказал также как точно может произойти отставка:





«Парламент принимает решение о досрочных выборах. Одновременно в этот же день принимается решение об освобождении всех политзаключенных и начале процесса реабилитации по отношению ко всем, кого преследуют по политическим мотивам», – отметил экс-дипломат.





Представители государства по-прежнему не вступают в прямой диалог с Координационным советом. Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин призвал представителей оппозиции быть готовыми к компромиссу с властью, которая, по его словам, уже сделала шаг навстречу, когда Лукашенко встретился с политзаключенными в СИЗО КГБ.





Ранее представители оппозиции неоднократно заявляли, что

документы и договоры, подписанные Александром Лукашенко после конца официальных полномочий, будут стоить не более обычных бумажек.

Однако на данный момент нет такой силы, которая бы заставила Лукашенко уйти в отставку. Российский политолог Андрей Суздальцев заявил Радио Рация, что протесты в Беларуси продолжатся и зимой, а ситуация может дойти до «Гражданской войны»:





«Лукашенко не уйдет. Он не уйдет до последнего белоруса. Мы должны понять, что он бомбить будет Минск, он будет биться за свою власть до последнего гражданина страны, не жалея ни детей, ни матерей. Он же не зря сказал когда-то «народец». Белорусы для него чужие. Вы же понимаете, что в нем нет ни капли белорусской крови. Это такое стечение обстоятельств».