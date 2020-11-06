Закон о прокуратуре: о предмете надзора за исполнением закона и полномочиях прокурора в ходе досудебного производства

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Органы прокуратуры наделены весомыми полномочиями. Одна из их задач, согласно действующему законодательству, — надзор за исполнением закона во время предварительного следствия и дознания. Сейчас, на наш взгляд, это в особенности актуально.

«Предметом надзора за исполнением закона в ходе досудебного производства, при производстве предварительного следствия и дознания является соответствие Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь правовых актов и решений (действий) органов предварительного следствия и органов дознания и их должностных лиц».