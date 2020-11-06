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Она достает до печенок: высказывание мужа Собчак удивило фанатов

06.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский режиссер Константин Богомолов удивил публику: в сети обсуждают откровенное признание маэстро в день рождения его супруги Ксении Собчак.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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5 ноября Собчак отметила свой личный праздник - звезде исполнилось 39 лет. День рождения теледива отметила в кругу семьи: вместе с сыном Платоном от актера Максима Виторгана и вторым мужем-режиссером. Журналистка подвела итоги года и поблагодарила всех за поздравления - однако не все они показались однозначным.

В сети обсуждают новую публикацию Богомолова в Instagram: в новой записи муж Собчак поздравил благоверную и признался, что она "достает до печенок".

"Она протыкает небо, прожигает лед и достает до печенок. Прекрасная и единственная", - подписал Богомолов фотографию Собчак.

Поклонники оценили подход режиссера, но оригинальное поздравление понравилось далеко не всем. Один из фанатов даже предложил Богомолову быть помягче в выражениях.

Напомним, что мужу Собчак не впервой удивлять поклонников: в самоизоляции Богомолов начал грызть кору деревьев, что успела заснять его избранница.

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В 39-й день рождения теледивы известный режиссер решил оригинально поздравить возлюбленную и вызвал неоднозначную реакцию подписчиков в Instagram.
 
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