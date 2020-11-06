Курсант Академии МВД рассказал о фальсификациях на выборах

Источник материала: Ежедневник

Курсант 4 курса факультета милиции Академии МВД Владислав Ботян записал видеообращение. В нем он объяснил, что не хочет становиться оружием в руках нелегитимной власти.

«Я до последнего надеялся, что насилие в отношении отдельных подразделений и сотрудников против мирных демонстрантов прекратится. Прошло два месяца, но ситуация не меняется. Мы, кадеты, тоже готовимся к подавлению протестов. Я не собираюсь выполнять незаконные приказы ».

Он призвал курсантов Академии бросить учебу и «встать на сторону народа».

Владислав Бацян также рассказал о том, как он был свидетелем того, как голосование было подано во время досрочного голосования.

«Во время избирательной кампании я стал свидетелем открытой фальсификации голосов. Произошло это утром, когда избирательный участок еще не открылся. Я в тот момент дежурил и охранял предвыборный избирательный участок. Пришел председатель комиссии, заперся в маленькой комнате, где стоял сейф с бюллетенями, и начал бросать бюллетени в урну для голосования. Я хотел сообщить об этом начальнику, но мои одногруппники сказали, что сами с этим столкнулись. Один из сотрудников, сообщивший об этом начальнику, был вызван в идеологический отдел, где с ним провели просветительсккю беседу на счет того, что его это не касается. Я открыто признаю, что тогда я боялся кому-то об этом рассказать. Я был свидетелем преступления ".