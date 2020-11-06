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В Гомеле посигналившего протестующим водителя лишили прав, но потом все-таки пересмотрели это решение

06.11.2020 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле посигналившего протестующим водителя сначала лишили водительских прав, но после жалобы наказание заменили на штраф, сообщает «Гомельская весна».


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

20 сентября 45-летний гомельчанин Виктор Прус на Советской в Гомеле посигналил протестующим горожанам, сотрудники ДПС обвинили его в создании аварийной ситуации. В следующее воскресенье, 27 сентября Виктора арестовали на 15 суток за участие в протестной акции. Пока мужчина отбывал арест, его заочно на полгода лишили водительских прав.

Мужчина подал жалобу на имя начальника областной ГАИ.

— Суть нашей жалобы в ГАИ заключалась в неправильной квалификации признаков правонарушения. За подачу без причины звукового сигнала ответственность для водителей наступает по двум частям ст. 18.14 ПИКоАП (ч.2 и ч.10). Часть 2 влечет штраф до 3-х базовых величин, а вот часть 10-я более суровая, она кроме штрафа предусматривает и лишение, — отметил вызвавшийся помогать водителю правозащитник Леонид Судаленко. Он также добавил, что обязательным признаком по ч.10 ст. 18.14 ПИКоАП должна быть конкретная аварийная ситуация для других участников дорожного движения. В случае с Виктором Прусом потерпевшие от подачи сигнала не установлены, как не установлены и обстоятельства, в чем выразилась аварийная обстановка.

3 ноября в ГАИ вынесли решение «лишение» заменить на 2 базовые величины штрафа (54 руб.).

 
Теги: Гомель
 
 
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20 сентября 45-летний гомельчанин Виктор Прус на Советской в Гомеле посигналил протестующим горожанам, сотрудники ДПС обвинили его в создании аварийной ситуации.
 
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