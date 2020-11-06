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Приготовьтесь к слэму. Рэпер Morgenshtern выступит в Минске уже через неделю

06.11.2020 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский рэпер Morgenshtern выступит в Минске 14 ноября. Суперзвезда русскоязычного интернета привезет в столичный Prime Hall свои лучшие треки. Билеты — в продаже.


Фото: instagram.com/morgen_shtern

Известность Morgenshtern (Алишер Валеев) получил как блогер благодаря собственному проекту «#ИзиРеп» на YouTube. Но по-настоящему популярным он стал в 2020 году, когда проявил себя как рэп-исполнитель. Сейчас Алишер продолжает взрывать музыкальные площадки рекордами: успех последнего альбома «Легендарная пыль» принес артисту 300 миллионов прослушиваний в социальной сети «ВКонтакте», более 100 миллионов на YouTube, 30 миллионов в AppleMusic.

Карьера Morgenshtern, как он сам говорит, делится на две части. Артист признается:

— Был момент, когда я старался казаться добрым, идеальным и хорошим, чтобы всем нравиться, чтобы меня все любили — и это самое ужасное, что было. Тогда я носил красные дреды, делал какие-то «показушные» добрые дела. Все меня хвалили. Ужасно и отвратительно, не люблю об этом вспоминать. Во мне было два человека: тот лицемерный и тот, которого вы видите сейчас — настоящий и искренний.

Morgenshtern завоевал себе славу одного из главных рэп-исполнителей среди молодежи. В этом году трек Cadillac, исполненный в дуэте с Элджеем, всего за сутки смог пробиться на первую строчку Apple Music по СНГ. Он взял золото чарта «ВКонтакте» и в Genius, набрал более 6,5 миллиона просмотров на YouTube и смог выйти на 50-ую строчку мирового чарта Apple Music. А на днях в YouTube вышло интервью Алишера Юрию Дудю — обязательно посмотрите перед минским концертом.

Morgenshtern возвращается в Минск 14 ноября. Приготовьтесь к слэму под хиты Cadillac, Ice, Lollipop, El Problema и другие бэнгеры Алишера. Количество билетов ограничено, сообщают организаторы.

Когда: 14 ноября, 20.00
Где: Prime Hall
Сколько: от 43 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Российский рэпер Morgenshtern выступит в Минске 14 ноября. Суперзвезда русскоязычного интернета привезет в столичный Prime Hall свои лучшие треки. Количество билетов...
 
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