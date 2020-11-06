Видео жуткого ливня, из-за которого на 70 минут был отложен матч Лиги Европы

Источник материала: Tut.by

Вчерашний матч третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Вильярреал» на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» принимал «Маккаби», был отложен примерно на 70 минут из-за неблагоприятных погодных условий.

Как правило, футболистам дождь не помеха, но вчера в Испании был просто жуткий ливень, на время превративший стадион в большую лужу. Это был один из сильнейших дождей за всю историю города: за полчаса на квадратный метр пролилось около 60 литров.