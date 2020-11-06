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В Санкт-Петербурге началось производство кросс-хетчбэка Kia Rio X

06.11.2020 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В российском представительстве Kia сообщили о началe серийного производства обновленной «пятидверки» Rio X, дореформенная версия которой известна под именем Rio X-Line.


Напомним, что первыми фотографиями Rio X компания поделилась еще на прошлой неделе. Вслед за обновленным седаном Rio кросс-хетчбэк получил «посвежевшую» внешность, включая новую заднюю светотехнику с характерной «световой подписью», новую мультимедиасистему с расширенными возможностями, сохранив при этом дорожный просвет в 195 мм и прежние двигатели. Это атмосферные бензиновые «четверки» объемом 1,4 л (100 л. с.) и 1,6 л (123 л. с.).


В этом году доля Rio X-Line в структуре продаж Rio достигла 50%. Ожидается, что обновленная версия будет пользоваться не меньшим спросом. Подробная информация о дате начала продаж, технических характеристиках, оснащении и комплектациях кросс-хетчбэка будет представлена уже в ближайшее время.

 
 
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В российском представительстве Kia сообщили о начале серийного производства обновленной «пятидверки» Rio X, дореформенная версия которой известна под именем Rio X-Line.
 
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