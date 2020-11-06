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В Санкт-Петербурге началось производство кросс-хетчбэка Kia Rio X
Источник материала: Tut.by
В российском представительстве Kia сообщили о началe серийного производства обновленной «пятидверки» Rio X, дореформенная версия которой известна под именем Rio X-Line.
Напомним, что первыми
В этом году доля Rio X-Line в структуре продаж Rio достигла 50%. Ожидается, что обновленная версия будет пользоваться не меньшим спросом. Подробная информация о дате начала продаж, технических характеристиках, оснащении и комплектациях кросс-хетчбэка будет представлена уже в ближайшее время.
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В российском представительстве Kia сообщили о начале серийного производства обновленной «пятидверки» Rio X, дореформенная версия которой известна под именем Rio X-Line.
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