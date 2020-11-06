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У Лукашенко появился именной проездной на метро
Источник материала: Навiны
6 ноября, в день открытия нового участка минского метрополитена, телеграм-канал Лукашенко похвастался фото нового проездного на его имя.
«Открытие новых станций с участием главы государства запланировано на 11:00 6 ноября», — сообщают городские власти.
Минчане около 9 утра заметили
В районе новой станции «Ковальская Слобода» жители вчера вечером заметили дежурившие автовышки и тихарей. Предполагается, что это необходимо для того, чтоб оперативно снимать бело-красно-белые флаги — один из символов протеста против власти Лукашенко.
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6 ноября, в день открытия нового участка минского метрополитена, телеграм-канал Лукашенко похвастался фото нового проездного на его имя.
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