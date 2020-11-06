Александр Лукашенко едет открывать новые станции минского метро

Государственный кортеж утром 6 ноября был замечен на улице Жуковского в Минске. Ранее пресс-служба Лукашенко анонсировала торжественное открытие нового участка, намеченное на пятницу.





В районе новой станции «Ковальская Слобода» жители вчера вечером заметили дежурившие автовышки и тихарей. Предполагается, что это необходимо для того, чтоб оперативно снимать бело-красно-белые флаги — один из символов протеста против власти Лукашенко.

Сроки открытия трех новых станций первой линии минского метро несколько раз переносили. Из последнего — идея перерезания красной ленты в честь годовщины Октябрьской революции — 7 ноября.

«Открытие новых станций с участием главы государства запланировано на 11:00 6 ноября», — сообщают городские власти.