Получится ли у Лукашенко добывать нефть в России ведрами

Александр Лукашенко хочет купить новое месторождение нефти в России. Конкретики по этой теме пока нет, но есть сомнения в том, что этот проект выльется во что-то грандиозное.





Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Предложение было озвучено во время недавнего телефонного разговора.

Путин поддержал идею Лукашенко, сообщили в Минске. В Москве заявили, что по этой теме пока нет какой-либо конкретной информации. Как рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, вопрос ставился с белорусской стороны и будет прорабатываться с ведомствами.

Беларусь уже довольно давно добывает нефть в России. В 2013 году «Белоруснефть» купила российскую компанию «Янгпур». В Ямало-Ненецком автономном округе она владеет правами на пользование недрами Известинского лицензионного участка площадью 1036 квадратных километров и Южно-Тыдэоттинского лицензионного участка площадью 493,5 квадратного километра.

В активе «Янгпура» — семь месторождений, на шести ведется разработка, сказано на сайте «Белоруснефти». В прошлом году белорусы добыли в России около 220 тысяч тонн нефти, в позапрошлом году — около 190 тысяч тонн. Для сравнения: в Беларуси ежегодно перерабатывается порядка 18 млн тонн нефти.

«Легких месторождений нефти в России не осталось, поэтому рассчитывать на то, что “Белоруснефти” не блюдечке с голубой каемочкой принесут месторождение со сверхдешевой себестоимостью, и она сможем фонтанным способом добывать нефть, подставляя ведра, не приходится. Таких месторождений уже не осталось», — сказал Naviny.by генеральный директор российского Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

Если говорить о крупных месторождениях с тяжелой геологией, которые требуют серьезных компетенций и инвестиций, то эксперт сомневается, что «Белоруснефть» готова работать на сложных проектах.

«Компания ведет добычу в Беларуси, в России, в Венесуэле, но масштаб у нее компактный. И на крупный проект нужны серьезные инвестиционные ресурсы. Я вообще сомневаюсь, что эта история превратится в новый грандиозный проект по приходу белорусских инвесторов в российскую нефтяную индустрию. Если бы у Беларуси были деньги и компетенции, они давно бы уже здесь оказались», — сказал Константин Симонов.

Он не уверен, что существует проработанный план по покупке и освоению месторождения нефти в России. Скорее всего, по словам эксперта, Лукашенко пытается показать, что его идеи находят понимание у российского руководства.

«Никакой конкретики по этой теме еще нет. Это, скорее, не экономический расчет, а политическое желание белорусского руководителя. Сначала он получил кредит, а теперь рассказывает, что Россия готова давать не только деньги, но и нефтяные месторождения. Он пытается продать части белорусского электората, что без него ничего с Москвой не получится. Он пытается показать, что с ним по-прежнему готовы вести диалог и давать экономические пряники», — отметил гендиректор ФНЭБ.

В компании «Белоруснефть» корреспонденту Naviny.by сказали, что у них нет комментария по поводу проекта по приобретению месторождения в России.