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С начала года чистая покупка валюты населением Беларуси выросла до $1,64 млрд.

06.11.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В октябре население Беларуси увеличило обороты по покупке-продаже валюты, причиной чему стало очередной обвал курса нацвалюты в последней декаде октября.

В итоге чистая покупка валюты населением в октябре 2020 года выросла до $89,385 млн. с $54,534 млн. в сентябре, говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в октябре 2020 года составила $790,081 млн., что на $49,494 млн. или 6,68 больше, чем в сентябре текущего года. В том числе покупка наличной валюты в октябре составила $502,656 млн. и выросла на 39,779 млн. или 8,59% по сравнению с предыдущим месяцем, покупка безналичной валюты составила $287,426 млн., что на $9,715 млн. или 3,50% больше, чем в сентябре.

Продажа иностранной валюты населению Беларуси в октябре 2020 года составила $700,696 млн., что на $14,643 млн. или 2,13% больше, чем в сентябре текущего года. В том числе продажа наличной валюты в октябре составила $533,33 млн. и выросла на $13,378 млн. или 2,57% по сравнению с предыдущим месяцем, продажа безналичной валюты составила $167,101 млн., что на $1,265 млн. или 0,76% больше, чем в сентябре.

Чистая покупка валюты населением Беларуси в октябре 2020 года составила $89,385 млн., а с начала года выросла до $1,64 млрд.

В наличном сегменте в октябре население выступило чистым продавцом валюты на сумму $30,675 млн., с начала года чистая покупка наличной валюты составила $159,1 млн. В безналичном сегменте чистая покупка валюты в октябре составила $120,06 млн., с начала года – $1480,8 млн.

Всего, с начала 2020 года население купило $8,4038 млрд., продало $6,7639 млрд.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В октябре население Беларуси увеличило обороты по покупке-продаже валюты, причиной чему стало очередной обвал курса нацвалюты в последней декаде октября.
 
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