Беларусы запасаются валютой - покупают больше, чем продают

За январь — октябрь приобретенный объем составил более $8,4 млрд (за январь — сентябрь — около $7,6 млрд). Продажа — около $6,7 млрд (ранее — $6 млрд).

При этом наличной валюты куплено более $5,3 млрд, продано — $5,17 млрд.





Общий оборот валютного рынка с начала года составил $69 млрд. Большая часть приходится на внебиржевой сегмент — $48,5 млрд. Наличка составляет $10,5 млрд, Белорусская валютно-фондовая биржа — $10 млрд.





Из статистики также следует, что и местные компании, и нерезиденты, предпочитают покупать/продавать именно на внебиржевом рынке.



