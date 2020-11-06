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Шендерович: «Милошевич уходил с неприкосновенностью. Пустые хлопоты»
Источник материала: Партизан
Известный публицист – о российском законопроекте о пожизненной неприкосновенности бывших президентов.
– Опять ничего нового. Потому что все они… обложиться неприкосновенностью, – рассуждает Виктор Шендерович на
Потому что когда закончится каким-то образом путинская эпоха, реально, а не декорационно как с Медведевым. А реально. То в этот момент все бумаги, поправки в законы перестанут и будут стоить не дороже… бумаги, на которой написаны.
Я думаю, что он это прекрасно понимает. Что все это существует только, пока он существует в качестве царя горы… Поэтому это пустые хлопоты. А что это означает – не знаю. Я полагаю, что он валяет ваньку. Я думаю, он не хуже нас с вами понимает, что никаких гарантий после ухода от власти быть не может у него.
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Известный публицист – о российском законопроекте о пожизненной неприкосновенности бывших президентов.
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