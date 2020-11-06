"Прошло два дня, как мы официально стали Чемпионами. Я искренне рад, в первую очередь не за себя, а за ребят, за клуб, за Кайрата Советаевича. Прекрасно понимаю, как долго "Кайрат" к этому шел. У нас была одна команда, ребята с большим уважением относятся к друг другу и принимали все требования тренерского штаба. Эта победа — полностью их заслуга.

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У нас осталось три матча. Всегда хорошо, когда с тебя спадает груз ответственности, когда уже нет давления. Это не значит, что сейчас мы будем играть расслаблено и недооценивать соперников. Мы хотим выиграть последние три матча и достойно завершить сезон. К сожалению, у нас цифра "1" в графе поражения, добавлять второе мы не хотим. Да, будут изменения в составе, но требования останутся те же. Будут играть более свежие ребята, дадим им шанс себя проявить и показать.





После окончания чемпионата, сразу начнем готовиться к следующему сезону. Уже идет работа по поиску новых кандидатов, которые смогут нас усилить и помогут решать новые задачи. В следующем году мы будем представлять не только Алматы, но и весь Казахстан. Мы не хотим просто поучаствовать в Лиге чемпионов, а намерены сыграть большую роль в турнире, — цитирует Шпилевского официальный сайт "Кайрата".







