Павел Усов: Человек должен начать бояться днем и ночью, быть благодарен судьбе за то, что прожил здоровым и на свободе новый день









считает политолог Павел Усов. Такая практика ставит целью ломку общества и максимальное унижение гражданина и человека, доведение его до отчаяния, посредством психического и физического насилия лишение воли к сопротивлению. Другими словами человек должен начать бояться днем и ночью, быть благодарен судьбе за то, что прожил здоровым и на свободе новый день", --Павел Усов.





Таким образом, власть сознательно действует так, чтобы белорусы боялись жить в свей стране. Страх - единственное оружие, которое у них осталось.





разделяет и задержанный анархист Игорь Олиневич. Он считает, что власти сознательно хватали, избивали, садили и судили случайных людей, невиновных, чтобы расширить территорию ужаса в белорусском обществе. Напомним, что это мнениеИгорь Олиневич. Он считает, что власти сознательно хватали, избивали, садили и судили случайных людей, невиновных, чтобы расширить территорию ужаса в белорусском обществе.















