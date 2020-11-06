Таксиста судили за наезд на двух сотрудников ОМОНа. Он доказывает, что били его, а не он (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера в Гродно Октябрьский суд начал рассматривать уголовное дело в отношении таксиста Алексея Лапы. Его обвиняют в нарушении статьи 364 УК РБ – насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Однако мужчина своей вины не признает: били его, а не он, утверждает обвиняемый.

Про Алексея Лапу мы уже писали в августе этого года. 31-летний Алексей говорит, 11 августа после отработанной смены ездил с друзьями по городу. Выезжая из двора, который находится недалеко от магазина «Алми» на улице Советских пограничников, увидел, что к ним навстречу едет микроавтобус.





— Я увидел, что он «берется» левее, и решил остановиться у левого бордюра, чтобы пропустить его. Все. Потом понеслись удары по машине. Что это было, я не понимал. Кругом — темнота. Я испугался и двинулся вперед. Выехал на Советских пограничников и повернул направо на Поповича. Ну а там меня уже задержали, — рассказывал тогда Алексей.

— После задержания меня с друзьями сотрудники ОМОН уложили на асфальт и избили. Кадры этого видео очевидцы сбросили родным. На нем слышны крики — людей, которых били, и силовиков, которые избивали. После этого отвезли в больницу, сделали МРТ. Были диагностирован перелом челюсти, носа, гайморовых пазух, многочисленные гематомы. Операцию делали уже в наручниках — спустя несколько дней стало известно, что возбуждено уголовное дело по статье 364 УК РБ.





Кто пострадавшие и в чем обвиняют

Согласно материалам суда, пострадавшие — двое сотрудников гродненского ОМОНа — Павел Конан и Артем Логиш, передает «Блог Гродно». Как заявил на суде гособвинитель Дмитрий Грицук, «обвиняемый управлял транспортным средством и использовал его в качестве средства преступления, не подчинился законным требованиям милиционеров, не остановил автомобиль и несмотря на многочисленные попытки правоохранительных органов продолжил ехать, ограничив движение, а в последующем и совершив наезд на одного из них, из-за чего Конан упал на колено». Вследствие падения сотрудник ОМОНа «испытал физическую боль» и получил несколько синяков и ссадин.





Обвиняемый таксист пояснил на суде, что у него не было умысла нанести кому-то вред и телесные повреждения. Людей в черном он не ассоциировал ни с сотрудниками ГАИ, ни с милиционерами:

— Они были в черной одежде, и в руках у них были палки, которыми они стучали по машине. Единственная моя цель была побыстрее уехать, чтоб сохранить свое имущество. Я не понимал, что происходит и кто эти люди, — говорит Алексей Лапа. — Они не подавали жестов остановить машину, на них не было светоотражающих жилетов или другой спецформы.

Таксист начал в подробностях рассказывать, что происходило на перекрестке, где его заблокировал милицейский бус, а именно про жестокое избиение. Но судья Дмитрий Кедаль прервал речь обвиняемого, пояснив, что это «не относится к делу».





Отметим, что Алексей Лапа по факту незаконного и жестокого избиения сотрудниками ОМОНа писал заявление в Следственный комитет. На днях он получил уведомление, что рассмотрение дело продлено до 19 ноября.

Потерпевшие на суд не явились, объяснив это «служебной занятостью». Также на суд не явились свидетели — сотрудники ОМОНа. В суде был объявлен перерыв.