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Таксиста судили за наезд на двух сотрудников ОМОНа. Он доказывает, что били его, а не он (видео)
Источник материала: Onliner
Вчера в Гродно Октябрьский суд начал рассматривать уголовное дело в отношении таксиста Алексея Лапы. Его обвиняют в нарушении статьи 364 УК РБ – насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Однако мужчина своей вины не признает: били его, а не он, утверждает обвиняемый.
Про Алексея Лапу мы уже
— Я увидел, что он «берется» левее, и решил остановиться у левого бордюра, чтобы пропустить его. Все. Потом понеслись удары по машине. Что это было, я не понимал. Кругом — темнота. Я испугался и двинулся вперед. Выехал на Советских пограничников и повернул направо на Поповича. Ну а там меня уже задержали, — рассказывал тогда Алексей.
— После задержания меня с друзьями сотрудники ОМОН уложили на асфальт и избили. Кадры этого видео очевидцы сбросили родным. На нем слышны крики — людей, которых били, и силовиков, которые избивали. После этого отвезли в больницу, сделали МРТ. Были диагностирован перелом челюсти, носа, гайморовых пазух, многочисленные гематомы. Операцию делали уже в наручниках — спустя несколько дней стало известно, что возбуждено уголовное дело по статье 364 УК РБ.
Кто пострадавшие и в чем обвиняют
Согласно материалам суда, пострадавшие — двое сотрудников гродненского ОМОНа — Павел Конан и Артем Логиш,
Обвиняемый таксист пояснил на суде, что у него не было умысла нанести кому-то вред и телесные повреждения. Людей в черном он не ассоциировал ни с сотрудниками ГАИ, ни с милиционерами:
— Они были в черной одежде, и в руках у них были палки, которыми они стучали по машине. Единственная моя цель была побыстрее уехать, чтоб сохранить свое имущество. Я не понимал, что происходит и кто эти люди, — говорит Алексей Лапа. — Они не подавали жестов остановить машину, на них не было светоотражающих жилетов или другой спецформы.
Таксист начал в подробностях рассказывать, что происходило на перекрестке, где его заблокировал милицейский бус, а именно про жестокое избиение. Но судья Дмитрий Кедаль прервал речь обвиняемого, пояснив, что это «не относится к делу».
Отметим, что Алексей Лапа по факту незаконного и жестокого избиения сотрудниками ОМОНа писал заявление в Следственный комитет. На днях он получил уведомление, что рассмотрение дело продлено до 19 ноября.
Потерпевшие на суд не явились, объяснив это «служебной занятостью». Также на суд не явились свидетели — сотрудники ОМОНа. В суде был объявлен перерыв.
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Вчера в Гродно Октябрьский суд начал рассматривать уголовное дело в отношении таксиста Алексея Лапы. Его обвиняют в нарушении статьи 364 УК РБ – насилие либо угроза...
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