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В Беларуси Apple Watch, вероятно, тоже научились делать ЭКГ
Источник материала: Onliner
Компания Apple выпустила обновление watchOS 7.1 для своих часов. Главное нововведение — разблокировка приложения «ЭКГ» в России. А как же Беларусь? Проверяйте свои часы — программа, скорее всего, появилась и на них. У нас, например, так и произошло.
Если на часах не видите функции снятия ЭКГ, зайдите на своем iPhone в приложение Watch, найдите в списке раздел «Сердце» и выберите пункт с предложением установить приложение «ЭКГ». После этого оно должно появиться на часах.
Функция поддерживается на Apple Watch начиная с четвертого поколения (за исключением Apple Watch SE). Главное — не забывайте, что девайс может определить лишь признаки мерцательной аритмии. В работе сердца есть показатели поважнее, которые часы распознавать не умеют.
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.78" (368x448, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.78" (368x448, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.57" (324x394, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
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Компания Apple выпустила обновление watchOS 7.1 для своих часов. Главное нововведение — разблокировка приложения «ЭКГ» в России. А как же Беларусь? Проверяйте свои часы —...
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