В Беларуси Apple Watch, вероятно, тоже научились делать ЭКГ

Источник материала: Onliner

Компания Apple выпустила обновление watchOS 7.1 для своих часов. Главное нововведение — разблокировка приложения «ЭКГ» в России. А как же Беларусь? Проверяйте свои часы — программа, скорее всего, появилась и на них. У нас, например, так и произошло.

Если на часах не видите функции снятия ЭКГ, зайдите на своем iPhone в приложение Watch, найдите в списке раздел «Сердце» и выберите пункт с предложением установить приложение «ЭКГ». После этого оно должно появиться на часах.

Функция поддерживается на Apple Watch начиная с четвертого поколения (за исключением Apple Watch SE). Главное — не забывайте, что девайс может определить лишь признаки мерцательной аритмии. В работе сердца есть показатели поважнее, которые часы распознавать не умеют.