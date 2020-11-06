«Распылил газ, нанес несколько ударов». Гомельчанина судят за нападение на милиционеров 9 августа (видео)

Источник материала: Onliner

Девятого августа многие гомельчане собрались в сквере у драмтеатра. Туда же пришли силовики. Около 22:00 и произошел этот инцидент (один из многих в тот вечер). На коротком фрагменте записи с уличной камеры, который показал СК, видно: мужчина подскакивает к людям в черной форме, обрызгивает их из баллончика, потом убегает. Дальше видео обрезано, Следственный комитет рассказывает на словах: «В процессе последующего задержания гомельчанин распылил из баллончика газообразное вещество в отношении еще двух сотрудников ОМОНа, которые стали пресекать его противоправные действия, и нанес им несколько ударов». Сегодня этого человека судят.

Через 20 дней после нападения следователи опубликовали видео, на котором 29-летний Сергей Ефимов, находясь под стражей, говорит, что совершил ошибку «из-за глупости и первобытного страха» и раскаивается.

Обвинение было предъявлено по 364-й статье УК («Насилие либо угроза применения насилия в отношении работника милиции»). Минимум за такое — арест на 3 месяца, максимум — 6 лет колонии.

СК информировал, как идет расследование этого преступления: «Изъята и изучена запись камеры... проведены допросы мужчины, сотрудников милиции, свидетелей. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе по изъятым с места происшествия предметам...»

Сегодня рассмотрение этого дела начал суд Центрального района Гомеля.

Все стороны процесса возражают против съемки.

Ефимов по просьбе суда сообщает анкетные данные: судимостей нет, детей нет, до задержания работал водителем на Новобелицком комбинате хлебопродуктов. Отслужил срочную — в 38-й десантно-штурмовой бригаде в Бресте.

(будет дополнено)