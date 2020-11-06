Российский кредит помог: золотовалютные резервы выросли в октябре

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

За октябрь 2020 года золотовалютные резервы выросли на $164,2 млн. (+ 2,2%) после снижения в сентябре на $136,4 млн. (–1,8%) и рекордного обрушения в августе на $1,4 млрд.



Как объясняет регулятор, увеличению уровня ЗВР в октябре способствовало привлечение внешнего займа, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на внутреннем рынке.

Инфографика: Myfin.by