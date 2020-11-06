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Российский кредит помог: золотовалютные резервы выросли в октябре
Источник материала: Myfin
За октябрь 2020 года золотовалютные резервы выросли на $164,2 млн. (+ 2,2%) после снижения в сентябре на $136,4 млн. (–1,8%) и рекордного обрушения в августе на $1,4 млрд.
Как объясняет регулятор, увеличению уровня ЗВР в октябре способствовало привлечение внешнего займа, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на внутреннем рынке.
Напомним, в октябре Евразийский банк развития (ЕАБР)
Текст: Владимир Лужнёв
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Белорусские золотовалютные резервы в октябре выросли на $164,2 млн., достигнув $7,49 млрд. Об этом сообщает Нацбанк Беларуси. Объясняем, что произошло.
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