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Российский кредит помог: золотовалютные резервы выросли в октябре

06.11.2020 10:35 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

За октябрь 2020 года золотовалютные резервы выросли на $164,2 млн. (+ 2,2%) после снижения в сентябре на $136,4 млн. (–1,8%) и рекордного обрушения в августе на $1,4 млрд.

Как объясняет регулятор, увеличению уровня ЗВР в октябре способствовало привлечение внешнего займа, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на внутреннем рынке.

Инфографика: Myfin.by

Напомним, в октябре Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Беларуси кредит из средств Фонда (ЕФСР) в объеме $500 млн. Это первый транш российского кредита на общую сумму $1,5 млрд. В октябре же Беларусь выплатила $222 млн по внешним обязательствам.

Текст: Владимир Лужнёв
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Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусские золотовалютные резервы в октябре выросли на $164,2 млн., достигнув $7,49 млрд. Об этом сообщает Нацбанк Беларуси. Объясняем, что произошло.
 
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