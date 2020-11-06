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Снайперы уже на крыше. Как Лукашенко открывает третью ветку метро в Минске, которую строили пять лет

06.11.2020 10:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Минске торжественное событие: так называемый президент спустился в подземку (впервые с 2011-го?), чтобы официально открыть третью ветку метро. 

Церемония состоялась на станции «Ковальская Слобода» – около которой Лукашенко встречи с букетами и личной охраной. Людей было примерно также мало, как и на его инаугурации. 

А для безопасности – ведь 80% беларусов все же выбрали этого человека – на зданиях неподалеку от мероприятия разместили снайперов. 


Когда в метро пустят обычных беларусов 

Пока не ясно. TUT.by сообщает, что, возможно, третью ветку метро для простых смертных откроют только завтра, 7 ноября. 

Напомним, в Минске открывают четыре новые станции метро: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь». Их строили пять лет. 

Фото обложки: коллаж «Чай з малинавым варэннем»

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске торжественное событие: так называемый президент спустился в подземку (впервые с 2011-го?), чтобы официально открыть третью ветку метро.  Церемония...
 
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