Снайперы уже на крыше. Как Лукашенко открывает третью ветку метро в Минске, которую строили пять лет

Источник материала: KYKY

Сегодня в Минске торжественное событие: так называемый президент спустился в подземку (впервые с 2011-го?), чтобы официально открыть третью ветку метро.

Церемония состоялась на станции «Ковальская Слобода» – около которой Лукашенко встречи с букетами и личной охраной. Людей было примерно также мало, как и на его инаугурации.

А для безопасности – ведь 80% беларусов все же выбрали этого человека – на зданиях неподалеку от мероприятия разместили снайперов.



Когда в метро пустят обычных беларусов

Пока не ясно. TUT.by сообщает, что, возможно, третью ветку метро для простых смертных откроют только завтра, 7 ноября.

Напомним, в Минске открывают четыре новые станции метро: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь». Их строили пять лет.

Фото обложки: коллаж «Чай з малинавым варэннем»