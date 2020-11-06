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Снайперы уже на крыше. Как Лукашенко открывает третью ветку метро в Минске, которую строили пять лет
Источник материала: KYKY>
Сегодня в Минске торжественное событие: так называемый президент спустился в подземку (впервые с 2011-го?), чтобы официально открыть третью ветку метро.
Церемония состоялась на станции «Ковальская Слобода» – около которой Лукашенко встречи с букетами и личной охраной. Людей было примерно также мало, как и на его инаугурации.
А для безопасности – ведь 80% беларусов все же выбрали этого человека – на зданиях неподалеку от мероприятия разместили снайперов.
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