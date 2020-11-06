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Лукашенко подписал указ о повышении пенсий в Беларуси
06.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о грядущем повышении выплат пенсионерам во время церемонии открытия новой ветки столичного метро.
"Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора, - сообщил белорусский лидер. - Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали".
Пожилых людей необходимо поддерживать, как бы ни было сложно, считает глава государства. "Пенсионеры - это святое", - заключил Лукашенко.
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Президент страны Александр Лукашенко заявил, что пенсионеры - это святое и поддерживать их необходимо как бы ни было сложно.
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