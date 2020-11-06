ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко подписал указ о повышении пенсий в Беларуси

06.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о грядущем повышении выплат пенсионерам во время церемонии открытия новой ветки столичного метро.

© CC BY 2.0 / Comrade King / Four pretty birds on a row
Пенсии белорусам в ноябре выплатят досрочно

"Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора, - сообщил белорусский лидер. - Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали".

Пожилых людей необходимо поддерживать, как бы ни было сложно, считает глава государства. "Пенсионеры - это святое", - заключил Лукашенко.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент страны Александр Лукашенко заявил, что пенсионеры - это святое и поддерживать их необходимо как бы ни было сложно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Таксиста судили за наезд на двух сотрудников ОМОНа. Он доказывает, что били его, а не он (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика