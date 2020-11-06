Лукашенко подписал указ о повышении пенсий в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о грядущем повышении выплат пенсионерам во время церемонии открытия новой ветки столичного метро.

"Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора, - сообщил белорусский лидер. - Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали".

Пожилых людей необходимо поддерживать, как бы ни было сложно, считает глава государства. "Пенсионеры - это святое", - заключил Лукашенко.

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