США и Великобритания призывают Беларусь провести новые выборы

Источник материала: Ежедневник

C подобным заявлением выступили госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Нас по-прежнему вдохновляют стойкость и достоинство белорусского народа. Соединенные Штаты продолжают призывать белорусские власти прекратить репрессии и прислушаться к требованиям белорусского народа о проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением», — рассказал Майк Помпео.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб тоже призывает белорусские власти провести новые выборы президента.

«Мы выступали за проведение этого независимого расследования, и оно показало, что президентские выборы были основаны на фальсификациях и что одиозные действия режима Лукашенко подавляют белорусский народ», - подчеркнул Рааб.

Он считает, что Беларуси необходимы новые честные и свободные выборы. Также должны быть наказаны те, кто применял насилие в отношении мирных демонстрантов.