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США и Великобритания призывают Беларусь провести новые выборы

06.11.2020 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

C подобным заявлением выступили госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Нас по-прежнему вдохновляют стойкость и достоинство белорусского народа. Соединенные Штаты продолжают призывать белорусские власти прекратить репрессии и прислушаться к требованиям белорусского народа о проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением», — рассказал Майк Помпео.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб тоже призывает белорусские власти провести новые выборы президента. 

«Мы выступали за проведение этого независимого расследования, и оно показало, что президентские выборы были основаны на фальсификациях и что одиозные действия режима Лукашенко подавляют белорусский народ», - подчеркнул Рааб.

Он считает, что Беларуси необходимы новые честные и свободные выборы. Также должны быть наказаны те, кто применял насилие в отношении мирных демонстрантов.

 
 
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C подобным заявлением выступили госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
 
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