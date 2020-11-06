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США и Великобритания призывают Беларусь провести новые выборы
06.11.2020 11:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
C подобным заявлением выступили госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
«Нас по-прежнему вдохновляют стойкость и достоинство белорусского народа. Соединенные Штаты продолжают призывать белорусские власти прекратить репрессии и прислушаться к требованиям белорусского народа о проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением», — рассказал Майк Помпео.
В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб тоже призывает белорусские власти провести новые выборы президента.
«Мы выступали за проведение этого независимого расследования, и оно показало, что президентские выборы были основаны на фальсификациях и что одиозные действия режима Лукашенко подавляют белорусский народ», - подчеркнул Рааб.
Он считает, что Беларуси необходимы новые честные и свободные выборы. Также должны быть наказаны те, кто применял насилие в отношении мирных демонстрантов.
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C подобным заявлением выступили госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
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